Saarlased käisid kuumas Portugalis betooni lõhkumas

Eesti päästemeeskonna tiim osales varinguõppusel Portugalis. Rahvusvahelises päästeaktsioonis osales ning võitles betooni ja kuuma ilmaga ka kolm saarlast.



Eelmise nädala esmaspäeval algas Portugalis varinguõppus, millest võtsid osa mitme riigi päästjad. Koos teiste osalejatega sisenes 12. juunil fiktiivsesse Fautlandi passikontrolli Eesti päästemeeskond, kuhu kuulusid ka Mihkel Raud, Juri Zabellevitš ja Madis Laid. Fautland oli ettevalmistatud stsenaariumi järgi riik, kus oli toimunud maavärin ja seejärel tabas linna ka tsunami.

Katastroofipaika oli õppuse tarbeks ette valmistatud ligi pool aastat ning põhjalik töö tegi võimalikuks lisaks harilikule betooni lõhkumisele harjutada ka erinevate takistuste elimineerimist ja varingute ärahoidmist. Õppuse rõhk oligi kuumades ilmastikutingimustes tegutsemisel ja ülesannete täitmisel.

Päästemeeskonna juhi Juri Zabellevitši sõnul on sarnaseid päästeõppusi aastate jooksul olnud hulgi, kuid viimasel operatsioonil kogetu oli esmakordne: “Portugal oli selles mõttes huvitav, et me oleme harjunud põhjamaa kraadides toimetamisega, samuti ei ole ükski eelnev kord tulnud silmitsi seista hoopis teistpidi ekstreemsusega.”

Zabellevitši sõnul dikteerisid kõrged kuumakraadid ka teistmoodi käitumise ja varustuse kasutamise ning tekitasid tagantjärele veel hulganisti mõtteainet.

“Portugallased olid ikka meeletu eeltöö ära teinud ning harjutusväljak oli niivõrd vinge ja detailne, et ükski meist polnud siiani midagi sellist näinud,” tunnistas päästemeeskonna juht, kelle sõnul töötati tiimiga kokku neljal sündmuskohal, mis pakkus võimalust harjutuste spektrit laiendada.

“See oli tõesti koormav, aga andis hoopis teistsuguse vaate ja hea kogemuse. Meil oli kaasas poolteist tonni joogivett, mis kõik oli nädala lõpuks otsas. Nõnda see grupp “viikingeid” seal Portugalis betooni lammutamas käis,” naljatas Juri Zabellevitš.

Meeskonna asendusjuht Madis Laid lisas, et üle pika aja kuumades tingimustes töötamine oli vahelduse mõttes kogemusterohke ja vinge. “Võimalusi selliseid kogemusi hankida ei teki just tihti,” rääkis Laid. “Seda pilti rahvusvaheliste meeskondade vaatenurgast näha oli täiesti uutmoodi kogemus ning selliseid õppusi korraldataksegi selleks, et kui kusagil peaks mõni varing toimuma, oleksid päästjad esimesel võimalusel kohal tegutsemas.”

Samuti õppusel osalenud Mihkel Raud märkis, et öised 25-kraadised temperatuurinäidud tundusid päevaste tingimustega kõrvutades lausa jahutavad: “Päeval oli keskeltläbi +37 kraadi ja meil olid seljas täispikad kaitseülikonnad, milles tuli tööd teha.”

Ta lisas, et nädal aega elati koos austerlaste ja ungarlastega välilaagris ning sealsamas toimus ka kogu operatsiooni juhtimine.

“Ma olen äärmiselt rahul meie päästemeeskonnaga, kellega me kõik need tunnid koos rabelesime,” rääkis Mihkel Raud, kelle sõnul hoidis koostöö ka motivatsiooni kuni viimase hetkeni üleval.

Vaatamata põrgulikele kuumakraadidele saadi oma ülesannetega edukalt hakkama ja korraldajatelt tuli tehtu kohta positiivne tagasiside.