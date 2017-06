Kes siis ei teaks Mändjala kämpingut?! See on olnud ja on ehk veel nüüdki üks Saaremaa kui mitte sümboleid, siis magneteid küll. Selle pärast sõideti siia Moskvast ja kaugemalt veel. Minul on Mändjala kämpaga päris isiklik suhe ka. See oli 1985. aasta suvel, kui üks värskelt TPedI lõpetanud näitejuht seal paar nädalat kulturniku mitte just ülemäära magusat leiba sõi. Oli tore aeg. Kas tänaseks on Mändjala paremad päevad möödas, ees või just parasjagu käes?

Mändjala kämpingu suurim pluss on vaieldamatult tema asukoht – napid kümmekond kilomeetrit linnast, kesk kaunist männimetsa, rannaluideteni vaid kiviga visata. Kämpingukompleksi koosseisus on tervelt 69 valdavalt aastatel 1973–1974 projekteeritud hoonet. Söökla projekteeriti 1979. aastal.

Kämpingu töötajatele 1986. aastal projekteeritud 20 kohaga ühiselamu jäi paraku ehitamata. Tänasel päeval lubab reklaam, et “siin leiab sobiva majutuse endale igaüks, kes eelistab luksusele lihtsust ning oskab väärtustada hubasust, puutumata loodust ja vabadust”. Nii ongi.

22. maist 27. augustini avatud Saaremaa suurimas kämpingus on 2–5-kohalistes tava- või mugavustega kämpingu- ja 4–6-kohalistes peremajades võimalik ära majutada üle 300 inimese. Lisaks sellele on mere ääres telkimisala ja karavanide parkla. Kämpingu hooned paiknevad 9 ha suurusel alal.

Mändjala populaarsus pole aastatega kuhugi kadunud. OÜ Saaremaa Camp juhatuse liige, viiendat aastat kämpingus tegutsev Silja Vipre ütleb, et eelmisel aastal käis Mändjalast hooaja jooksul läbi oma paarkümmend tuhat inimest. “Meie külaline on põhiliselt ikka Eesti turist. Väliskülalistest käib palju lätlasi.”

Selle nimel, et turistide huvi ja armastus Mändjala vastu ei raugeks, on palju tööd tehtud. Rannaala puhastus, WC- ja dušimaja renoveerimine, restorani Käbi veekvaliteedi parandamine, juulis saab valmis ligi 25 000-eurone investeering – ketasgolfirada. Ja see on vaid osa tehtust, kuid tööd jagub ka tulevikuks.

