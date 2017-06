Silbernageli villa – uus-vana maja Raekoja tänavas

Kuressaares Raekoja ja Uue tänava nurgal aastaid üsna nukras olukorras seisnud puumaja on saanud uue sisu ja vormi. Ja uue nime – Silbernageli villa, mis tegelikult viitab maja pikale ajaloole ja vaid tundub uuena. 1915 ehitatud maja kuulunud kunagi ühele Silbernageli-nimelisele apteekrile.

Maja uuestisünd algas huvitaval kombel täpselt sada aastat hiljem – 2015. aasta suvel, kui kinnistu ostis AS Termoran, mille juhatuse saarlasest liige Andre Kiil ütleb, et idee hooletusse jäänud maja korda teha tundus huvitav. “Oli selline räsitud olemisega maja seal tänavanurgal. Müügikuulutus oli väljas. Ei saanudki päris hästi aru, miks omanikud ei tahtnud seda hoonet ise korda teha. Võib-olla ei olnud vahendeid… Hind oli üsna hea ja me ostsime maja ära.”

Tänaseks on maja üles ehitatud üsna algsete jooniste alusel. Esimene korrus on sama. Teist korrust on veidi muudetud ja aknaid on ka rohkem. 521 m² kinnistul asub tegelikult kaks maja, milles kokku viis korterit, neist neli korterit asub peamajas ja üks korter hoovimajas.

Loe edasi Oma Kodu suvenumbrist