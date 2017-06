Maikuus reisidega alustanud parvlaev Soela jõudis reisijaid tõrgeteta vedada ainult paar nädalat.

“Probleem on laeva juhtimisseadmete rikkes, mis ei võimalda ohutut navigatsiooni,” ütles liini käitava Kihnu Veeteede juhatuse esimees Andres Laasma BNS-ile. Laeva ehitaja Baltic Workboatsi esindaja Margus Brandi sõnul tegeletakse praegu Triigi sadamas seisva parvlaeva Soela rikkega aktiivselt.

“Remont käib ja teeme omalt poolt kõik, et Soela saaks võimalikult kiiresti liinile tagasi,” ütles Brant, kes viibib ise laeva pardal, et sealseid remonttöid juhatada.

Brandi sõnul ta rikke täpset põhjust avaldada ei saa ja samuti ei spekuleeri ta lubadustega, millal Soela taas sõidukõlbulik on.

Soela jäi sadamasse seisma laupäeva pärastlõunal. Nii mõnedki inimesed pidid nädalavahetusel naabersaarele pääsemiseks Mandri-Eesti kaudu sõitma.

Praegu sõidab Sõru–Triigi liinil asenduslaev Amalie. Laev mahutab kümme sõiduautot või ühe raskeveoki. Reisijaid mahub Amaliele sada, mida on pea poole vähem kui Soelale.

“Kuna laev Amalie on Soelast oluliselt väiksem, on liinivedu väga pingeline. Samuti on Amalie kiirus Soela omast väiksem, mistõttu võib graafikujärgsetes väljumistes ette tulla hilinemisi,” rääkis Laasma BNS-ile.

Kihnu Veeteede anonüümseks jääda soovinud töötaja sõnul pole vedamisega veel probleeme tekkinud. “Kai peale järgmist reisi ootama pole veel keegi pidanud jääma ja sõidame hetkel ilusasti graafikus,” sõnas Kihnu Veeteede töötaja. Mees Amalielt rääkis Saarte Häälele, et pühapäeva hommikul alustati Pärnust sõitu Saaremaa poole, et Sõru–Triigi vaheline liiklus üle võtta.

Praegu pole veel teada, kaua Amalie Soelat asendama peab. Kihnu Veeteede leheküljel seisab, et kolmapäevane graafik selgub täna kella 17-ks. Samuti on kirjas, et seoses tugeva tuulega võib täna Sõru–Triigi liinil parvlaev Amalie väljumistes tõrkeid esineda.

Riigi tellimusel Baltic Workboatsis valminud parvlaev Soela alustas Sõru–Triigi liinil reisijatevedu 1. maist ja laeva käitab Kihnu Veeteed.

Teele Tilts