Spordistipendium 2017 Teele Treielile ja Kristiin Metsale

Saaremaa Saarte Mängude Assotsiatsioon kuulutas koostöös Eesti Kultuurkapitali Saaremaa ekspertgrupi ja maakonna kohalike omavalitsustega aprilli lõpus välja spordistipendiumi konkursi kõrgkoolis õppivatele noortele.

Reedel kogunes SSMA juhatus, et otsustada ära stipendiumi saaja. Kuna laekunud oli kaks tugevat avaldust ning väga keeruline oli üht stipendiumikandidaati teisele eelistada, otsustas juhatus ühehäälselt eraldada stipendium sel aastal kahele noorele. Seega läks 750-eurone stipendium jagamisele ja ühe stipendiumi suuruseks kujunes 375 eurot.

Teele Treiel õpib Tartu ülikoolis ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimise magistriõppe I kursusel. Teele on kergejõustikuga tegelenud juba üle 17 aasta ja võitnud selle aja jooksul Eesti meistrivõistlustelt mitmeid medaleid. Ta on valitsev Eesti üliõpilasmeister ja Tartu meister kõrgushüppes. Tema isiklik rekord kõrgushüppes on 173 cm, oma rekordit loodab ta eesoleval suvehooajal parandada. Lisaks soovib ta kaitsta 2015. aastal võidetud kõrgushüppe tiitlit Saarte mängudel Gotlandil. Samuti osaleb Teele sel suvel üliõpilaste universiaadil Taipeis. Teele on õppinud mitmeid aastaid ka välismaal ja soovib tuleval sügissemestril täiendada end Konstanzi ülikoolis Saksamaal.

Kristiin Mets õpib Clayton State Universitys USA-s ärindust. Ta on tunnistatud ülikooli aasta sportlaseks, saanud väärtuslikema mängija auhinna, on tennisevõistkonna kapten ning saanud veel mitmeid auhindu.

Tennise hooaja ja kooli kõrvalt on Kristiin töötanud ülikooli jõusaalis fitness-assistendi, jõusaali mänedžeri ja administraatorina. Ta on ka Beta Gamma Sigma rahvusvahelise äri auühingu 2016 stipendiaat ja 2017 teise koha omanik. Kristiin on esindanud Saaremaad tennisemängus ka rahvusvahelistel Saarte mängudel.

SSMA juhatuse esimehe Mati Mäetalu kommentaar: “Mõlemad taotluse esitanud noored on olnud väga tublid nii õpingutes kui ka spordis ning otsuse langetamine ühe kandidaadi kasuks oli väga keeruline. Seepärast sel aastal ka selline erandlik otsus, et stipendium läks jagamisele.”