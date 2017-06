Vahetaks värvi?

Mõne asjaga on nii, et algul tundub see päris äge, mõne aja pärast tekivad kõhklused ja kahtlused ning lõpuks tahaks midagi hoopis muud.

Soemüür on Eesti lõputus sügis-kevades üks mõnus ja praktiline asi. Kui omaaegne tellismüür oma eheda värviga ära hakkab tüütama, leiab inimene end vastamisi mitme küsimusega: millist värvi sobib kasutada? Kust seda leida ja millega tuleb arvestada, et uut värvi müür ikka vanaviisi sooja annaks?

Saaremaa ehitustarvete kauplustest leiab Tikkurila üsna uue toote – kaminate ja soemüüride anorgaanilise silikaatvärvi Muuri, mis mõeldud just siseseintele, mille temperatuur võib tõusta tavalisest kõrgemaks. Muuri annab nii uutele kui ka vanadele kaminatele, soemüüridele ja kerisetagustele pindadele värske ja stiilse viimistluse.

Veepõhise Muuri poorne struktuur moodustab hingava ja veeauru läbilaskva pinna. Sobib kasutamiseks betoon-, lubi-, lubikrohv- ja tsementkrohv- ning tellis- ja silikaattellispindadel, samuti varem värvitud lubi-, lubikrohv-, tsement- ja silikaatvärviga värvitud pindadel ning mineraalpindade värvimiseks sisetingimustes.

Värvi saab kasutada nii valgena kui ka kaheksas pastelses toonis. Toonitud Muuri värv talub180 ºC ja toonimata värv 300 °C kuumust.

