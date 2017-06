Kuressaare ametikooli lõpuaktusel kuulutati välja tänavune Enn Meri parima saarlasest väikelaevaehitaja eriala lõpetaja stipendiumi saaja – Gert Aadussoo.

„Tal on töö selge. Puitpaadil sai plangutuse paika, sealhulgas kõige alumise, mis on kõige keerulisem,“ rääkis Gerdist väikelaevaehituse õpetaja Kaido Trei. Plastikutöödega saab noormees samuti hakkama. „Gert teeb kõik ära, mis on talle usaldatud,“ ütles tema rühmajuhataja Anne Rand. „Positiivne on ka see, et ta tahab kodusaarele edasi jääda. Gert oli meie rühmavanem ja oli alati väljas, kui palusid tal midagi teha või kooli esindada.“

Gert lõpetas ametikooli kiitusega. Ta sai kutseeksami tulemuseks 95% ja see ametikooli kutsekeskhariduse taseme väikelaevaehituse õppijate viimase kolme aasta parim.

Gert sooritas oma ettevõttepraktikad Baltic Workboatsis. „Tean, et teda oodatakse sinna nüüd tagasi ja selline ettevõttepoolne tunnustus näitab, et ta on omandanud tööturul hakkama saamiseks vajalikud erialaoskused ja tal on õige töösse suhtumine,“ rääkis Rand.

Ettevõtja Enn Meri andis stipendiumit välja viiendat aastat. Stipendiumi suurus on 500 eurot. “Olen väga rahul oma Saare Paadis tehtud jahiga ja tahan anda oma panuse, et siinsed väikelaevaehituse traditsioonid püsiksid ja oskused nooremale põlvele edasi antaks,” rääkis Meri stipendiumit välja kuulutades.

Stipendiumi saamise tingimusteks olid väga head erialased oskused, huvi eriala vastu ja motivatsioon õpitud valdkonnas jätkata. Kokku lõpetas ametikooli üheksa väikelaevaehitajat, kes omandasid lisaks erialale ka keskhariduse. Kaheksa täiskasvanut omandas väikelaevaehitaja eriala ja üheksa laevandustehnika paigaldaja eriala. Kokku lõpetas ametikooli 235 õppijat.