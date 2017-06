JUHTKIRI: Väike, kuid võimas vaenlane

“Olen ise väike, kuid mu jõud on suur,” laulis ühes ammuses multifilmis Aatomiku-nimeline tegelane.

Kui Aatomik õppis oma jõudu inimeste heaks kasutama, siis üks teine tibatilluke tegelane teeb inimestele kõvasti halba.

Selle esmapilgul nähtamatu tegelasega võime kohtuda pea kõikjal: metsas, heinamaal, koduaias, isegi linnas. Selleks ajaks aga, kui me teda lõpuks märkame, võib ta olla teinud juba palju kurja.

Ehkki imeväike, on puuk ehk metslutikas või metslutt ohtlik elukas, kellesse ei tasu üleolevalt suhtuda. Et mis see pisike puuk minusugusele tervele ja tugevale ikka teha saab.

Puugihammustus võib tõvevoodisse sundida ka seni terve ja täisjõus inimese.

Saaremaa on ohtlikke haigusi põhjustavate puukide poolest rikas koht. Statistika näitab, et borrelioosi nakatunute arvult Eestis lausa esikohal.

Seepärast tuleks pigem karta kui kahetseda. Entsefaliidi vastu on tõhusaim kaitse vaktsiin, borrelioosi ennetamiseks aga tõhus kontroll pärast iga looduses käiku – ega sealt soovimatuid kaaslasi ühes tulnud. Nii pisikesi vaenlasi ju märgata ei pruugi.

Kaitsta tasub ka oma lemmikloomi – kasse ja koeri.