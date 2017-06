Teetöödest vabanev Tallinna tänav avatakse liiklemiseks juba täna või hiljemalt homme, kuid liiklejate sujuv kulgemine takerdub peagi taas Pihtla ristmiku remondi taha.

Klotoid OÜ projektijuht Madis Lepp ütles, et uus teelõik avatakse liiklejatele hiljemalt homseks, mis tähendab, et jaanipühade ajal saab liikuda sujuvalt ja probleemivabalt.

“Väike muudatus on see, et enam ei saa Tallinna tänava äärde parkida, sest teelõik on kõnnitee tõttu kitsamaks muutunud ning kuigi seal pole parkimiskeeldu tähistavat märki, on maas pidevjoon, mis tähendab, et tee ääres peab olema 3,5 meetrit ruumi,” selgitas Lepp.

Tema sõnul on inimesed nii mõnigi kord politseile valesti parkimise põhjenduseks toonud märgi puudumise, sest sõidukoolis õpitud pidevjoont puudutavad reeglid ja liikluseeskiri on meelest läinud.

Pärast pühi, täpsemalt 4. juulil jõuab Lepa sõnul kätte Pihtla ristmiku kord, mis võtab enda alla metodisti kiriku esise teelõigu ning liiklus hakkab käima Smuuli ja Torni tänava kaudu.

“Idee poolest on ette nähtud, et töö peab valmis olema 14. septembriks, aga muidugi püüame veidi varem valmis saada, ideaalis juba augusti lõpuks,” sõnas projektijuht, lisades, et kindlaid lubadusi jagada on riskantne.

“Mida rohkem kesklinna poole liigume, seda rohkem võib ette tulla igasuguseid üllatusi, nagu näiteks vanad kaablid ja muu selline,” selgitas Lepp.

Madis Lepa sõnul kaasneb remondiga ka üks muudatus sissepääsul endise Maapanga maja vastas asuvasse katteta parklasse. Nimelt suletakse selle rattapoe-poolne sissepääs.

AS-ilt TREV-2 ja OÜ-lt Klotoid tellitud Kuressaare peatänava remont läheb kokku maksma kuni 1,8 miljonit eurot.