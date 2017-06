Leedulased lennutasid aasta jooksul saarele 13 000 reisijat

Leedu lennuettevõttel Trans­aviabaltika täitus eile esimene aasta Eestis regionaallendude teenindamisel. Kuressaare ja Tallinna vahet on aastaga lennanud üle 13 000 reisija.



Lennufirma esindaja Rene Musta sõnul möödus esimene aasta vastavalt kavandatule. “Suuri üllatusi ei esinenud, olime suursaarte teenindamiseks hästi valmistunud ja seda vaatamata asjaolule, et leping maavalitsustega kirjutati alla vaid päev enne lendama hakkamist,” ütles Must.

Rääkides lendajate arvukusest, tõi lennuettevõtte esindaja välja, et Kuressaare suunal oli esimesel teenindusaastal lennuki keskmine täitumus 58 protsenti. Hiiumaa suunal jäi keskmine täitumus vaid 37 protsendi ligi.

Eelmise aasta juunist selle aasta juunini on Saartelennuliinidega lennanud 21 539 reisijat, sh Kuressaare suunal 13 242 reisijat ja Kärdla suunal 8297 reisijat. Eelmisel kuul lendas Kuressaare suunal 1359 reisijat ja Kärdla suunal 807 reisijat. Oluliseks töövõiduks peab Rene Must lennufirma kodulehe vahendusel tehtud piletimüügisüsteemi täiendust, mille tulemusena saab aprillist tasuda piletite eest ka krediitkaardiga.

Pangalinkide vahendusel on võimalik maksta lennukipiletite eest mitte ainult Eestis tegutsevate pankade, vaid ka paljudes teistes riikides tegutsevate pankade linkide kaudu. Krediitkaardiga maksmise võimaluse avanemine on loonud Musta sõnul mugavama olukorra nii ettevõtjatele kui ka välismaalastele, kes soovivad ööpäevaringselt toimiva piletibroneerimise süsteemi vahendusel Hiiumaa või Saaremaa lennu pileti soetada.

Tänavu värskendati ka suursaari teenindava lennuki välisilmet. “Tegime Jetstream 32 lennukile disainiuuenduse,” märkis Must. Uus kujundus annab tema kinnitusel selgemalt edasi nii värvis kui ka sõnas, mis lennuliiniga tegu.