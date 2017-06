Linda Pikkani 85 – Peatselt avatakse juubilari kunsti- ja käsitöönäitus

Esmaspäeval sai 85-aastaseks Linda Pikkani – oma elutöö Saaremaal ehitajana teinud harrastuskunstnik, kunagine koori- ja ansamblilaulja, natsismiohvrite ühingu juhatuse liige.

Sõrves Karuste külas sündinud ja samas kooliteed alustanud 12-aastane Linda viidi karmil sõjasügisel 1944 koos kuueaastase vennaga püssimeeste saatel Mõntu sadamasse, kus nad aeti Saksamaale saatmiseks umbsesse laevatrümmi.

“Kolm okupatsiooni hävitasid minu koduküla. Meil õnnestus tervetena tagasi tulla. Kodu aga enam ei olnud. Uus elukoht tuli endal otsida. Jätkasin kooliteed Lüllel. Haridustee jätkus peagi Tallinnas. Läksin ehitust õppima. Aastakümneid töötasin viimistlusjaoskonnas meistrina,” rääkis juubilar.

Hea meel on Lindal praegugi neid ehitisi vaadata, mille valmimisele temagi kaasa aidanud. Ta nimetab Salme rahvamaja, Kuressaare kultuurikeskust, kunagise Orissaare ühismajandi kontorihoonet, millest nüüdseks kirik saanud, ja paljusid teisi hooneid.

“Tundub, nagu oleksin terve elu ehitustel töötanud. Aga aega jäi ka lauluansamblites ja laulukooris laulmiseks. Kunstiklubi liige olen ka. Meeldib maastikke ja linnapilte teha. Rohkem teen praegu käsitööd, peamiselt tikin,” lausus mitmekülgsete huvidega naine. Juba peatselt, 7. juuli pärastlõunal kell neli avatakse Mihkli talumuuseumis Linda Pikkani loomingu näitus. Seal saab näha nii tema taieseid kui ka käsitööd.

Kolm aastat tagasi käisid küüditatud sõrulased Silver Oderi eestvedamisel taas külastamas kaugeid paiku, kuhu neid sõja-aastatel viidud. Reis oli Linda hinnangul emotsionaalne ja vajalik. “Ma tundsin need paigad ära. Mälestustahvli paigaldamist kajastas ka kohalik leht. Meisse suhtuti väga hästi,” võttis Linda tookord sõidu kokku.

Juubilaril on poeg ja tütar. Kasutütar oli tal ka. “Kuri haigus viis ta meie keskelt ära. Aga mul on seitse lapselast ja 12 lapselapselast. Kui keegi küsib, mida ma Eesti Vabariigile sajandaks sünnipäevaks kingin, siis vastan, et 12 lapselapselast, kes Eesti riiki edasi ehitavad,” rõõmustab Linda järeltulijate üle.