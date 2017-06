Riigihalduse minister Jaak Aab ütles, et maavalitsuse hoone võiks anda Saaremaa valla käsutusse.



Eile Saaremaad külastanud minister ütles Kadi raadiole, et Kuressaarde tuleb kindlasti riigimaja, millesse koondatakse riigi teenused. Nii ministeeriumi kui ka Riigi Kinnisvara AS-i inimesed teevad Saaremaal praegu kokkuvõtet siinsest riigivarast, lisaks on linnapea Madis Kallas saatnud riigihalduse ministrile taotluse anda maavalitsuse hoone üle loodavale Saaremaa vallale.

Minister Aab kinnitas, et otsused langetatakse lähiajal. “Mõte sellest, et anda maavalitsuse maja ühinevatele omavalitsustele, pole iseenesest paha, aga riik peab vaatama, et ka tema esindus oleks siis kusagil ruumides olemas,” sõnas ta.