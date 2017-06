Noored fotograafid avavad näituse

21. juunist 19. juulini on Kuressaare kultuurikeskuse esimesel korrusel üleval noorte fotograafide Karl Jakob Toplaane ja Martin Vesbergi fotonäitus “Loodusega silmitsi”.



Piltide saamislugusid ja neile jäädvustatud hetkedega seotud emotsioone kajastavad autorite lisatud pildiallkirjad. Bioloog Veljo Runneli loal on pildiallkirjadele QR-koodide abil juurde pandud ka lingid tema lindistatud loomade ja lindude häälitsuste kuulamiseks. Seega on soovitatav kaasa võtta nutiseade, mis QR-koodi loeb.

Sügisel on kavas panna sama näitus üles Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaadi hoones LEX, kus töötab 24 tõlkeosakonda ja toimuvad töörühmade koosolekud. Kui Kuressaare näituse eesmärk on propageerida Eesti noortele ja lastele loodust ja looduses viibimist, siis Brüsselis aitab see eesistumise ajal tutvustada Eestit kui puhta elukeskkonnaga ja liigirikast riiki.

Karl Jakob on 18-aastane ja lõpetas sel aastal Kuressaare gümnaasiumis 11. klassi, Martin on 14-aastane ja lõpetas kevadel Saaremaa ühisgümnaasiumis 7. klassi. Näituse idee pärineb Martini tädilt Anu Vesbergilt.