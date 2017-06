Ehituskontserni Nordecon ametist lahkuv tegevjuht Jaano Vink (fotol) ehitab Muhumaale väikese päikesepargi.



Muhu vallavolikogu algatas esmaspäeval detailplaneeringu, millega arendaja kavandab Päelda külas Ruusiaugu maaüksusel kuni 200-kilovatise liitumisvõimsusega päikesejaama rajamist.

Arendaja Jaano Vink ütles, et kuna maatükk asub Sepamäe surnuaia kõrval, pole igasugune tegevus kalmisturahu seisukohalt seal mõeldav.

“Ainukene rakendus, mis ma välja mõtlesin, on väike päikesepark,” lausus Vink. Kuigi 2,16 ha suurune planeeringuala jääb riigikaitselise ehitise piiranguvööndisse ja osaliselt ka Sepamäe kalmistu kaitsevööndisse, paigaldatakse paneelid kaitsevööndist väljapoole.

Vink rääkis, et kuni 200-kilovatine liitumisvõimsus tuleneb Eesti Energia mängureeglitest. “Eesti Energial on niiviisi, et liitumised kuni 200 kilovatti on väiketootjad ja sealt edasi on juba teiste reeglite järgi,” selgitas arendaja, kelle sõnul võib tema jaam lubatud liitumisvõimsuseni areneda järk-järgult. “Praegune vaade on selline, et teeks detailplaneeringu ära ja siis otsustaks,” sõnas Vink, lisades, et kõrvuti detailplaneeringu algatamisega on algamas päikesepargi projekteerimine.

Ema poolt Muhu juurtega Jaano Vink on abielus muhu noorikuga ning Muhu saarega tihedalt seotud. Ta on Muhu valda sisse kirjutatud ja osaleb Muhu vallavolikogu arengukomisjoni töös, et vallale jõu ja nõuga abiks olla ning tagada otsuste tegemisel kõrvaltvaataja pilk.

“Muhu asjad ja siin toimetamine on mulle kogu aeg olnud paralleelmaailm Tallinnaga võrreldes,” rääkis Vink, kes hindab Muhu saart elu- ja tegevuskohana pealinnast rohkem. “Vallavalitsus ja terve kogukonna toimetamine on siin minu meelest väga kena ja väärt eeskujuks ükskõik millisele vallale Eestis.”

2002. aastast Nordeconi juhtinud Jaano Vink lahkub ettevõttest omal soovil juulikuus. “Ega ma loodetavasti töötuks jää, juba sügisel vaatan edasi, mis saama hakkab,” ütles ta. “Käed on otsas ja pea ka, nii et ju paistab.”