Orezare etendab “Vanameeste suve”

Vahepeal peamiselt monotükke etendanud Orissaare näitetrupp Orezare on taas suuremad lavastused ette võtnud.

Mai algul esietendus Orezarel Gerda Kordemetsa “Vanameeste suvi”. Hiljuti mängiti lavastust ka Muhus ning suvel näeb seda veel 5. juulil Orissaares Püharistil ja 10. augustil Pöide vallas Veere külaplatsil. Sügisel on näitetrupil aga plaan jõuda rahvamajade lavadele.

Orissaare kultuurimaja juhataja ja Orezare eestvedaja Anu Viljaste ütles, et kohalik rahvas võttis etenduse väga hästi vastu ja ka Muhu etendusele tuli halvast ilmast hoolimata kohale superpublik. “Seal saime mängida Kunstitallis, kus on head võimalused, kui väljas vihma sajab,” märkis ta. Viljaste lausus, et nüüd tuleb ainult mängida, et näitlejatel kõik paremini kinnistuks. Tulevikule mõeldes lisas ta, et on mõtteid juba ka uute lavastuste osas.

“Vanameeste suve” lavastaja on Orissaarest pärit ja Tallinnas elav Piia Bergstein, kel on pikaaegne kogemus harrastusnäitlejatega töötamisel. “Kuna Orissaare kultuurimaja direktor oli kooli ajal minu pinginaaber, siis ega siin pikka mõtlemist olnud,” selgitas ta, kuidas ta Orissaarde lavastama sattus. Tallinna pedagoogilises instituudis kultuurhariduse erialal lõpetanud Bergstein nentis, et Orezarele appi tulla on ta Anu Viljastega juba ammu plaaninud, kuid varem see erinevatel põhjustel lihtsalt õnnestunud.

Idee mängida just “Vanameeste suve” tuli Bergsteinilt. “Ta pole lihtne [tükk],” märkis lavastaja, lisades, et eesmärk oligi näitlejaid natuke raputada ja midagi veidi teistmoodi teha. “Lagi pole ainult kolhoositeemalised tükid, vaid võib ka midagi muud teha ja tuleb täiesti välja,” oli Bergstein rahul.

Uue lavastaja tulek põhjustas esialgu ka mõningaid tõrkeid. “Kui tuleb teine käekiri ja teised nõudmised, siis on alguses ikka hõõrumist,” nentis Bergstein, tõdedes, et oli ka loobujaid. Sellest hoolimata toodi näitemäng edukalt lavale.

Piia Bergstein tõdes, et elu on muutlik ja seetõttu ei taha ta veksleid välja anda, kuid iseenesest teeks ta Orezarega hea meelega veel mõne lavastuse. “Selline hea algus sai tehtud ja võib-olla natuke enesekindlust ka juurde antud,” märkis ta.

“Vanameeste suves” mängivad Mihkel Mereäär, Helje Basihhina, Ivar Viil, Anu Viljaste, Anneli Vahter, Taimi Kirr, Ardo Vahter, Ene Üts ja Ivo Maripuu. Lugu ise räägib rahva jumaldatud meelelahutajate raskest argipäevast, kes peavad laval särama, kuid on tegelikult õnnetud ja pettunud ning omavahel tülis.