Remonditud parvlaev Soela asus taas Sõru-Triigi liinile

Nädalavahetusel rikki läinud parvlaev Soela on korras ja asus kolmapäeval Sõru-Triigi liinil taas reisijaid vedama.

“Teisipäeva õhtul saime Soela töökorda ja täna on ta juba liinil,” ütles kolmapäeval BNS-ile laevaga liini opereeriva Kihnu Veeteed juhatuse esimees Andres Laasma. “Tegime enne liinile minemist ka kaks merekatsetust ja seadmed töötasid normaalselt. Kolmapäeva hommikul tegid Rolls-Royce esindajad igaks juhuks veel täiendava diagnostika ja praeguse saan öelda, et kõik on korras.”

Maikuus reisijaid teenindama asunud tuliuue parvlaeva Soela juhtimisseadmed läksid möödunud nädalavahetusel rikki.

Riigi tellimusel valminud parvlaev Soela alustas Sõru-Triigi liinil reisijate vedu 1. maist, laevaga opereerib Kihnu Veeteed.