Ruhnu kassimure sai pidurid peale

Ruhnu saarel kontrollimatult sigivale kassikolooniale pidureid panema tõtanud loomakaitsetiim jõudis paari päeva jooksul läbi vaadata ja opereerida üle 50 kassi.





Eesti loomakaitse liidu president Heiki Valner ütles, et 5. aprillil laekus talle abipalve seoses Ruhnu kodutute kassidega, keda esialgsetel andmetel pidi olema 15 ringis. “Saaremaa lemmikloomade turvakodule käis see organiseerimine üle jõu ja seetõttu otsustasime ka appi minna,” rääkis Valner, kelle sõnul on kassidele pühendunud organisatsioone tegelikult piisavalt, nii et loomakaitse liit nendega suurt tegelema ei pea. “Siiski oleme abiks, kui on mingi megasuur ettevõtmine ning selge on ju see, et Ruhnust ei hakka keegi oma kasse kontrolli ja lõikusele vedama,” lisas ta.

Kohapeal selgus, et tegelikult on kasse mitu korda rohkem kui arvatud ning kokkuvõttes opereeriti paari päeva jooksul rahvamajas konveiermeetodil kokku üle 50 kassi. Heiki Valneri sõnul oli Ruhnu kassidest eelnevalt jäetud mulje kui vigastest raadakatest, kellest osa tuleb nende halva olukorra tõttu eutaneerida, kuid õnneks ükski kass surmasüsti ei saanud. Vastupidi, avastati, et Ruhnu kassid on üllatavalt heas konditsioonis, probleemiks vaid kiusav kõrvalest. “Nendel kassidel on ühed kõige valgemad hambad ja tervemad igemed, mis üldse nähtud,” nentis Valner.

Kokkuvõttes sai Ruhnu kassikoloonia korralikud pidurid peale, kuigi ettevõtmine oleks olnud edukam, kui kohalikud oleksid kohe koostööd teinud. “Kogu saare rahvas tundus jagunevat kahte leeri, kellest üks siunas meie tegevust ja oli seda meelt, et kogu aeg on ise hakkama saadud. Kassisõbrad nõustusid õnneks, et mürgitamine, uputamine ja harilik mahalöömine ei ole mingi viis nn liigsete loomadega tegeleda,” rääkis Heiki Valner.

Ta rõhutas, et kuigi kass on armas ja tore lemmikloom, on tema liigne vabaduses tegutsemine loodusele suur löök, sest väikesed kiskjad söövad kõiki pisemaid linnu- ja oravapoegi. See aga ei õigusta räiget kassitappu, sest kehtivad ühiselureeglid ja loomakaitseseadus. Valner tunnustas Ruhnu vallavalitsust, et probleemil ei lastud vinduda ja ise ennast lahendada. “Seadusi ei saa valikuliselt täita ja on selge, et isegi kui eelarvet kordades suurendada, ei jätku kunagi raha niisugusteks pisiasjadeks. Ruhnus anti meile ruumid, auto ja kõik vajalik selleks, et me toimetada saaksime.”

Ruhnu vallavanem Jaan Urvet avaldas rõõmu selle üle, et üks mure sai vähemalt osalise lahenduse, kuigi mingi osa kohalikest tõesti asjal suurt mõtet ei näinud. “Kindlasti see probleemile nüüd täielikult punkti ei pane, aga asi seegi!” märkis Urvet.

Eesti loomakaitse liitu saab rahaliselt toetada, helistades telefonil 90 00 777 (5 €) ja 90 00 888 (10 €).