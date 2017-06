Saart ja laevaehitajaid ootab korralik promo

Saaremaale ja siinsele väikelaevaehitusele maineturundust tegeva suurprojekti raames väisas läinud nädalal saart juba mitmes laia haardega välisajakirjanik, kes sai kogetust positiivse “kultuurišoki”.

“Terrible sex!“ kuulutas Suur­britannias ilmuvas, ent hoopis laiema levikuga laevandusajakirjas IBI News töötav Jake Kavanagh vastuseks küsimusele, mida ta paari päevaga siinmail eneselegi üllatuseks on õppinud ja kavatseb maailmale kuulutada.

Inglase jaoks oli tegemist siiski lustaka sõnamänguga, sest mainitud fraas, mis eesti keeli tähendab viisakalt öeldes kohutavat voodielamust, oli tegelikult täiesti ontlik eestikeelne “Terviseks!”. See oli nimelt ainus eestikeelne sõna, mille ta paari päevaga selgeks sai ja sujuvalt briti huumorivõtmesse keeras – kõla on neil sarnane.

Turiste on juurde vaja



Southamptonist pärit Kavanagh´ jaoks oli positiivselt üllatav, et kõik räägivad siin väga head inglise keelt. Ta tõi näite, et Hiinas pidi ta vaid käemärkidega hakkama saama, kui soovis näiteks õhtusöögiks veisepraadi. Nõnda tulnud tal seal sõrmed sarvedeks seada ja lehmahäältki teha, et igatsetud kõhutäis lauale jõuaks.

Saaremaal ja ka Mandri-Eestis tal keeleprobleeme polnud – kõigi keeleoskus on olnud laitmatu ning see on inglase hinnangul suur pluss. Nii on siia saabuvatel paadiostuhuvilistel, kes ühtlasi on ka turististaatuses, väga lihtne asju ajada. “Saaremaal tuleb täiesti kindlasti ka turist olla ja siinsed vaatamisväärsused üle vaadata. Ja tundub, et turiste on siia juurde vaja!” rääkis Kavanagh.

Laevaehitusest kõneldes tõdes britt, et eriti hakkas talle silma siinne kõrge kvaliteet ja standardid. “See, mida te siin toodate, on täpselt sama kvaliteetne kui toodang Lääne-Euroopas,” kinnitas laevandusvaldkonnas töötava ajakirjanikuna palju ringi rändav Jake Kavanagh. “Saaremaa laevaehitajatest saab kirjutada ainult head!”

Ühe esmakordse elamuse võrra sai britt Saaremaal veel rikkamaks – ta viidi ehtsasse Saaremaa suitsusauna. Kavanagh polnud varem tavaliseski saunas käinud, rääkimata siis suitsusaunast. Seega kavatseb ta ka sellest erilisest elamusest oma väljaandes kirjutada, aga ka veebiväljaandes video kujul näidata. “Tavaliselt me pressireisidel kõik korraga end riidest lahti ei koori ja veevanni ei hüppa,” naeris ta. “Siin see juhtus ja see oli vägev!”

Selle taga, et Jake Saaremaale sattus, peitub Saarte koostöökogu, Eesti meretööstuse liidu ja Visit Saaremaa ühisprojekt, mis teeb Saaremaale ja siinsele väikelaevaehitusele korralikku maineturundust Euroopa elustiili ja väikelaevaehituse ajakirjades.

Personaalne lähenemine



Eesti meretööstuse liidu projektijuht Urve Nõgu nentis, et nad on võtnud suunaks läheneda välisajakirjanikele personaalselt. Ei tooda kohale ühekorraga tervet gruppi erinevate huvidega ajakirjanikke, vaid igaühele, kelle nad on välja valinud ja kellega kokkuleppele saanud, tehakse eraldi pressireis teemadel, mis on konkreetse ajakirjaniku valdkonnaks.

Nii on sel aastal juba mõned reisid toimunud, kus on keskendutud nt sadamatele, aga ka muudele teemadele.

Reise on tulemas veel, sest projekt ise kestab kaks aastat. Säärane personaalne lähenemine on meelepärane ka ajakirjanikele, sest nõnda säilib teemade eksklusiivsus.

Keegi pole pandud olukorda, kus kolleeg teisest väljaandest kirjutaks samal ajal samast asjast. Kajastus on seega suurem ja info jõuab samuti oluliselt suurema lugejaskonnani kogu maailmas.

Ettevõtmise potentsiaal on suur



Saare Yachts’i juht ja meretööstuse liitu kuuluv Peeter Sääsk tõdes, et nad üritavadki rõhku panna mitte ainult tööstusele ja laevaehitajatele, vaid ka turismile. Samad ajakirjad, mis kirjutavad meie lõbusõidulaevade ehitusest, turundavad meid ka mereturismi sihtkohana. Teisisõnu – Saaremaa mainekujundusele laiemalt. “Need asjad põimuvad läbi omavahel,” kinnitas ta. Kui keegi tellib näiteks jahi või paadi, siis külastab see inimene Saaremaad mitmel korral.

“Ta ei tule siia kunagi üksi, tuleb kas sõprade, pere või kellegi teisega koos. Nad kulutavad siin suure hulga raha – ööbivad siin, söövad-joovad – ja nad ei ole kunagi läbuturistid,” selgitas Sääsk. “Tegemist on just sellist tüüpi turistidega, keda oodataksegi siia rohkem.”

Asi toimib mõneti ahelreaktsioonina, sest siin juba käinud räägivad oma kogemusest suure tõenäosusega ka sõpradele-tuttavatele. Nõnda ei saa siinseid puhkuse veetmise võimalusi tähelepanuta jätta. Asi peab olema tervik – korralik kompott, mis meelitaks inimesi Euroopast ja kaugemaltki siia tagasi. “Sedapidi ongi see tegelikult väga suur piirkonna turunduse ja mainekujunduse projekt,” tõdes Peeter Sääsk.