Eilne Saarte Hääl kirjutas, et alles mais reisidega alustanud parvlaev Soela jõudis reisijaid tõrgeteta vedada ainult paar nädalat, kui appi oli sunnitud tõttama pisike asenduslaev Amalie. Tegelikult tuli juba eile ka tõdeda, et Amaliestki pole abi. Seda põhjusel, et tuul oli laevaliikluseks Soela väinas liialt tugev.



Sõru ja Triigi vahelist liini käitav Kihnu Veeteed teatas varahommikul, et tugeva tuule tõttu tühistati reisiparvlaeva Amalie väljumised kell 12 Sõrult ja kell 13.30 Triigist. Samal põhjusel tuli tühistada ka väljumised kell 18.30 Sõrult ja kell 20 Triigist.

Häireid võib esineda ka kolmapäeval. Seega soovitab Kihnu Veeteed reisijatel nende kodulehel silm peal hoida.

Soela asemel liinile tulnud laev mahutab kümme sõiduautot või ühe raskeveoki. Reisijaid mahub Amaliele sada, mida on pea poole vähem kui Soelale.