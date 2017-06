Gotlandile läheb üle 100 saarlase

Jaanipäeval alustavad saarlased teed naabersaarele Gotlandile nii otselennu, auto kui ka laeva ja purjejahiga.

Iga kahe aasta tagant toimuvatele Saarte mängudele lendab suurem osa võistkonnast Nordica otselennuga Kuressaarest Gotlandi pealinna Visbysse.

Võistkonna juht Mati Mäetalu ütles, et kaaluti ka laeva tellimist otsesõiduks Gotlandile, kuid see oleks liigselt ilmast sõltunud. Osa sportlasi sõidab mängudele hiljem ning kasutab auto- ja laevatransporti. Jaanipäeval alustab Saaremaalt Gotlandile seilamist purjejaht Cassandra kapten Jaanis Priiga.

Mati Mäetalu sõnul on 97-liikmeline delegatsioon keskmise suurusega. Kaks aastat tagasi Jersey´l oli delegatsioonis 91 liiget. Kaasasõitvad toetajad viivad saarlaste arvu üle saja.

Saarlased käisid Gotlandil mängudel ka 1999. aastal. Jalgrattur Reimo Nook on seekord ainus, kes ka toona võistles, siis küll jalgpallis. Treenerina on seekord kaasas toonaste mängude kullavõitja, jalgrattur Andres Lauk (fotol), medalit läheb püüdma tema poeg Karl Patrick. Samuti on võistlemas kergejõustiklased Linda ja Teele Treiel, kelle ema Virge ja isa Urmas samuti Gotlandil võistelnud. Seekord võistlevad saarlased golfis, jalgpallis, jalgrattasõidus, kergejõustikus, korvpallis, võrkpallis, rannavolles, laskmises, ujumises ja tennises.

Gotlandi saar on mängudeks valmis, teatas Saarte Häälele kohapealt Indrek Saar, kes on vabatahtlikuna saarlaste vastuvõtjaks määratud. “Tänavapildis ei ole veel väga aru saada, aga korraldajate poolelt on olnud kõva töö,” märkis kultuuriministri nimekaim. Lisaks talle on vastuvõtjaks saarlane Heli Kurist.

Saarte mängud saavad avalöögi laupäevaõhtuse tseremooniaga Visby kesklinnas, kuhu on oodatud osalema üle 4000 sportlase ja pealtvaataja.

Raul Vinni, Alver Kivi

Saarte Hääl ainsa lehena kajastamas



Saaremaalt kajastab ainsa ajalehena mänge kohapealt Saarte Hääl. Alver Kivi ja Raul Vinni sõidavad mängudele koos delegatsiooniga ja pakuvad sealt kõikvõimalikke uudiseid saarlaste käekäigust. Paberlehest saab lugeda mängude tulemusi ja ülevaateid, meie kodulehel vaadata videoid saarlaste esinemisest ning Facebooki lehele on plaanis teha ka otselülitusi. Värsked uudised ja intervjuud kõlavad Kadi raadio eetris.