JUHTKIRI: Jälle jaanid

Neil päevil süttivad saartel sajad jaanilõkked, mille äärde koguneb nii kohalik rahvas kui ka mere tagant tulijad. Viimastest näib suur osa arvavat, et just Saaremaa on ainuõige paik jaanipäeva tähistamiseks. Mis sest, et ilm on siinpool Suurt väina sama heitlik ja vaata et jahedamgi kui mandril. Üldsegi mitte mõnus sõnajalaõie otsimiseks.

Külm jaaniilm ei üllata ilmselt ühtegi eestlast, pigem teeks seda suur suvekuumus. Enamik meist teab seega, et jaanipeole sättides tasub pigem paks jope selga tõmmata. Kõik ei pruugi ju lõkke äärde end soojendama mahtuda. “Peaasi, et ei sajaks,” loodab ilma suhtes leplik eestlane. Sest südame teeb soojaks ka sugulaste-sõpradega kohtumine. Jaanipidude seast seda õiget valides tasub siiski meeles pidada, et olulisemgi tähtpäev on võidupüha. Ärgem siis unustagem meenutada selle päeva tähendust ja kodumajale lippu heisata.

Head võidupüha, toredat jaani!