Neid kanaleid siiamaani vabalevist vaadanud inimestel on võimalik pärast 1. augustit kasutada Starman Zuumtv, Viasati või Telia teenuseid.



Tallinna ülikooli meediaõppejõud ja teleekspert Jüri Pihel ütles eile Vikerraadios, et hinnanguliselt on ainult tavalise antenni abil Eesti kanaleid vaatavaid leibkondi 80 000. Piheli sõnul pole erakanalite otsuse taga muud kui majanduslik huvi. Praegu maksavad nad vabalevis levimise eest AS-ile Levira umbes sada tuhat eurot aastas, vabalevist lahkudes on aga firmadel võimalik ise telepildi vahendajatelt raha küsida.

Levira juhatuse esimehe Tiit Tammiste sõnul ootab ettevõte Kanal 2 ja TV3 asemel vabalevisse teisi kanaleid.