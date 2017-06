Saarte Hääl esindab Eestit maailma ajalehtede ühenduses

Eesti ajalehtede liidu esindajana määrati World Association of Newspapers and News Publishers’i (WAN-IFRA) ehk Maailma Ajalehtede ja Kirjastajate Ühenduse uude juhatusse Saarte Hääle vastutav väljaandja ja peatoimetaja Gunnar Siiner.



Siiner vahetas sellega välja WAN-IFRA juhatuses varem Eestit esindanud Eesti ajalehtede liidu tegevdirektori Mart Raudsaare. Peale Saarte Hääle peatoimetaja määrati uude juhatusse veel 15 meediaettevõtte juhti üle maailma. Organisatsiooni presidendiks valiti New York Times’i juhatuse aseesimees Michael Golden.

Uus juhatus valiti ühendusele juuni algul Lõuna-Aafrikas toimunud Maailma Toimetajate Foorumil, kuhu kogunes 700 meediaesindajat üle maailma.

WAN-IFRA on ajakirjandusorganisatsioon, mille ülemaailmsesse võrgustikku kuulub 3000 meediaettevõtet ja mis esindab ca 18 000 ajakirjandusväljaannet 120 riigis.

Ühenduse missioon on kaitsta ja edendada ajakirjandusvabadust, rajada teed meediainnovatsioonile ning aidata sõltumatutel meediaettevõtetel saada tugevamaks ja kasvada ning suurendada nende rolli ühiskonnas. Maailma Ajalehtede ja Kirjastajate Ühendus tegutseb aastast 1948.