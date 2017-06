Alanud suvi täidab turulauad tasapisi värskete saadustega. Lettidelt leiab midagi silmailuks ning maiustada saab nii pirukate kui ka esimeste maasikatega.

“Täna on kolmas maasikapäev,” sõnas turul suve hittmarju müüv Helve Turja, kelle marjad on kasvanud Kõljalas Kabeli talus. Kilo maasikaid saab kätte 10 euroga. Kellele kilo liiga palju, võib piirduda topsitäiega.

“Need on küll õitsemise ajani loori all olnud, seetõttu on ka hind veidi kõrgem. Aga põllumaasikateni läheb ikka veel aega,” märkis Turja.

Lisaks lille-, maitsetaimede ja suveniirimüüjatele oli eile turul ka uustulnuk, kelle kaup täitis turu värske saia ja kaneelilõhnaga. Helina pagarikoda oli oma küpsetised nurgataguselt tänavalt inimestele lähemale toonud ja pakkus ahjusooje saiu ja pirukaid kesklinna turul. “Muidu asume vanas J. R Pizza kohas, aga mõtlesime, et tuleme hea ilmaga rohkem inimeste sekka,” sõnas leti taga küpsetisi pakkuv Kalli Anderson, kelle ees olev lihapirukate korv jõudsalt tühjenes.

Nädala algusest müüdi turul ka värsket kartulit kilohinnaga kuus eurot, kuid eile hommikul kartulimüüjaid turul ei olnud.