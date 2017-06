GALERII JA VIDEO: Saarlasi tervitati Gotlandil rallirahvana

Gotlandi pealinna Visby vanade müüride all toimunud Saarte mängude avatseremoonial tervitati saarlasi, kui tõsist spordirahvast ja teadustaja poolt märgiti meie ühe firmamärgina ära igal sügisel toimuv Saaremaa ralli.

Saaremaa delegatsiooni juht Mati Mäetalu ütles, et avatseremoonia muljed on väga ilusad, delegatsioonid võeti publiku poolt soojalt vastu ja meelelahutusena korraldatud rüütliturniir oli omapäraselt lahendatud.

“Muljetavaldav on see, kuidas nii väikesele platsile on suudetud mahutada 4000-5000 inimest, igatahes on hea töö ära tehtud ja palju on vaeva nähtud,” lausus Mati Mäetalu.

“Rongkäik läbi Visby vanalinna oli väga pikk ja tea kas tagasi majutuskohta ka oskab minna, sest kõik toimus väga keerulistel ja kitsastel tänavatel.”

Kogu avatseremoonia oli eeskätt meeleolukas sportlastele. Juba kogunemisel läks lahti tõeliseks virrvarriks, kus traditsiooniliselt läks erinevate saarte sportlaste vahel märkide vahetamiseks, kohtuti vanade sõprade ja konkurentidega ning soetati uusi tutvusi.

Rongkäigul tervitati delegatsioone tänavate äärde kogunenud kohalike inimeste ja ka turistide poolt.

Esimest korda Saarte mängudel osaleva kergejõustiklase Rauno Liitmäe sõnul on tema muljed üritusest fantastilised. “Koos on palju sõbralikke inimesi ja kõiki on hästi vastu võetud,” lausus ta, lisades, et mõne medali sooviks ta ikka ära võtta ( uudis jätkub pärast videot).

Samuti nende võistluste debüüti tegev rannavõrkpallur Liisel Nelis tõdes, et teiste saarte sportlased on väga rõõmsad, paljud on tulnud juurde ja soovinud märke vahetada. “Ma arvan, et kui me jõuame poolfinaali peaks hästi olema,” jäi ta oma sportlikest eesmärkidest rääkides tagasihoidlikuks.

Saarlased võistlevad Gotlandil kümnel spordialal. Mati Mäetalu märkis, et seda kui hästi sportlased on nendeks võistlusteks vormi saavutanud saab öelda nädala pärast. “Aga ma loodan, et nad on korralikult valmistunud. Niipalju, kui erinevate alade esindajatega on räägitud on kõigil ikka medalimõtted peas,” lausus ta.

Konkreetset võidetud medalite arvu delegatsiooni juhtkonna poolt plaani ei ole pandud. “Need viisaastaku ajad, kui selliseid plaane tehti on ammu möödas, kuid tahaks loota seda, et meie vanad tegijad võrk- ja korvpallurid suudavad oma tiitleid kaitsta,” avalikustas ta oma soovi.

“Oleks hea, kui tuleks juurde üllatajaid ja võidame medaleid ka sealt, kus ei oska arvatagi. Ise tahaks ma loota, et Jersey tulemuse 18 medalit lööme üle. Siis saime seitse kulda ja paneme siis seekord eesmärgiks, et võidame kaheksa ihaldatuimat medalit.”

GALERII: Saarte mängude avamine / Raul Vinni