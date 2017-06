GALERII JA VIDEO: Genro Paas avas Gotlandil saarlaste kullaarve

Gotlandil toimuvatel Saartel mängudel võitis Saaremaale esimese kuldmedali vasaraheitja Genro Paas, kellele see oli läbi aegade üheteistkümnendaks nendel võistlustel võidetud medaliks.

Visby peastaadioni kõrval olevas parklas toimunud vasaraheitevõistlusel sai Genro Paas kirja 66.45, Andy Frost Isle of Manilt heitis teisena 65.39 ja Richard Bell Isle of Manilt oli 49.52-ga kolmas.

“Olen oma tulemusega rahul, kui arvestada sellega, et jõudsin Gotlandile alles mõned tunnid enne võistlust,” tunnistas kuldmedalimees. “Päev varem heitsin Vaasas võistkondlikel Euroopa meistrivõistlustel ja enne pole mul sellist kogemust olnud, et kaks päeva järjest võistelda. Seepärast arvasin, et tulemus jääb kusagil 63 meetri kanti.”

Ilmaolud olid keerulised, puhus tugev tuul ja korraldajad olid sunnitud heiteringi ümbritseva kaitsevõrgu lisavahenditega kinnitama, et see võistluskorras püsiks. Samas olid julgemad parkinud oma autod heiteala vastu ja ootamatult suure lennukaare korral oleks nii mõnigi sõiduvahend saanud vigastada. Õnneks vasaramehed seekord oma võistlusvahendit siiski nii kaugele ei saatnud. “Aga ega need ilmaolud eriti ei seganud, oleme harjunud selliste tingimustega trenni tegema. Arvasin, et tuleb ka vihma olin ka selleks valmis,” märkis Genro Paas (uudis jätkub pärast videot).

Samas õnnestus saarlasel Saarte mängudel esimest korda alistada Isle of Wighti legend ja nende võistluste rekordiomanik Andy Frost. Kuigi mehed olid peamised kuldmedali pretendendid käituti võistluses tõeliste džentelmenidena.

“Jälgisime, mis toimub ja olime üksteise tulemustega hästi kursis, elasime üksteisele kaasa ja heitsime ka samade vasaratega, et oleks kõik aus ja õiglane,” rääkis Paas, kes võistleb Gotlandil veel kuulitõukes.

Meeste 10 000 meetri jooksus oli Ando Õitspuu ajaga 32.33,38 neljas ja Kalev Õisnurm 34.39,60-ga üheksas. Võitis Oliver Lockley Isle of Manilt 30.37,6-ga.

Kergejõustiku esimene päev Gotlandil

Fotod Raul Vinni