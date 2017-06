GALERII: Võidukad korvpallurid pälvisid meedia tunnustuse

Gotlandil toimuvate Saarte mängude korvpalliturniiril oli Saaremaa meeskonna ülekaal oma esimese vastase Menorca üle 100:52 võiduga niivõrd suur, et sellega teeniti teiste saarte ajakirjanike tunnustus.

“Sellist korvpallimeeskonda pole Saarte mängudel varem nähtud, turniiri võitja on selge ja konkurendid mängivad vaid hõbe- ja pronksmedalile,” kõlas pärast saarlaste purustustööd mänge kajastava meedia hinnang.

Treener Enn Laanemäe jäi pärast suurt võitu siiski tagasihoidlikuks. “Päris hästi,” tõdes ta. “Mäng oli algul küll veidi rabe, aga siis saime jooksma, hoidsime vahetustega tempot ja vaatasime, et keegi liiga suurt koormust ei saaks, sest põhimängud alles tulevad. Teisel poolajal vastane väsis ja vastupanu me ei kohanud. Mängida said rohkem need, kes hiljem võib-olla natuke vähem saavad.”

Fotod Raul Vinni