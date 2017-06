GALERII: Võrkpallurid vastastele sõnaõigust ei andnud

Gotlandil alanud Saarte mängudel võitsid Saaremaa mehed avakohtumises Kaimani saared 3:0 (25:12, 25:16, 25:13) ja naised Gotlandi 3:0 (25:6, 25:5, 25:9).

“Eks see mäng oli meile sisse elamiseks, saaliga tutvumiseks ja koostöö lihvimiseks,” lausus meeskonna treener Asko Esna, kelle sõnul said kõik mehed seepärast ka piisavalt mänguaega, et turniiriks korralikult valmis olla.

“Eks meie kogemused pääsesid maksvusele,” tõdes naiskonna treener Ene Kask. “Vastane oli võib-olla ka pisut hädas. Publik hakkas teises geimis nõudma Kristalt (Kotselainen) 25 järjestikust servipunkti, aga seekord jõudis ta 17-ni. Aga eks tõsisemad mängud on veel ees.”