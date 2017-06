Jalgpallurid pidasid Shetlandiga “hokilahingu”

Gotlandil toimuvatel Saarte mängudel pidi Saaremaa jalgpallimeeskond tunnistama turniiri avakohtumises hokiskooriga mängus Shetlandi 5:4 paremust.

“Kui keegi küsiks, et mis mängu me Shetlandiga mängisime, siis keegi ei usuks, kui ütleksin, et jalgpalli,” märkis meeskonna treener Jan Važinski pärast kaotatud mängu.

Shetland läks kohtumist juba 3. minutil 1:0 juhtima. Saarlased olid pärast seda kümmekond minutit pisut löödud ja otsiti oma mängu. Siis saadi aga vaikselt mängu sisse, tekkisid esimesed väravavõimalused ja Mario Pruul viigistas karistuslöögist 25 meetrilt.

Kaks minutit hiljem asusid šotlased nurgalöögi järel taas juhtima ja saarlased kaotasid juba sujuma hakanud mängus taas rütmi. Esimese poolajal viimased veerandtundi kuulusid aga taas saarlastele ja Sander Laht lõi 2:2.

Teist poolaega alustasid Jan Važinski juhendatavad mehed paremini, vallati rohkem palli ja Mario Stern lõi 3:2. “Mitte kusagilt ei paistnud, et meil võiks selles mängus veel raskused tulla,” tõdes treener. “Aga individuaalsed vead, ootamatud palli kaotused keskväljakul ja Shetland lõi kolm sisuliselt ühesugust väravat ja nad juhtisid 5:3.

Viimased veerandtundi kuulus mäng taas saarlastele ja Sander Viira lõi nurgalöögist lõppseisuks 4:5. Võimalusi viigistamiseks oli veel, korra tegi fantastilise tõrje vastaste väravavaht ja pall jäi joonelt sisse lükkamata.

Esmaspäeval kohtutakse Ahvenamaaga, kes mängis 1:1 viiki Guernseyga.