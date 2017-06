Kalender, mis on pühendatud surmanuhtlusele

Ehkki 2017. aasta on edenenud juba poole peale, jõudis Venemaal alles nüüd laiema avalikkuse ette üks skandaalimaiguline fakt. Nimelt selgus, et üks sealseid riigiasutusi on koostanud kalendri, milles ülistatakse surmanuhtlust – karistusmäära, millest tänapäeva Euroopa on kindlalt loobunud.





Venemaal tegutseb riigiasutus, mille ülesanne on kohtu määratud karistuste täideviimine (vn k Федералньая Служба Исполнения Нака-заний ehk ФСИН). Nüüd on avalikkuse ette jõudnud, et juba selle aasta alguses võttis see riigiasutus ametkonnasiseselt kasutusele kalendri, mis kannab pealkirja “Sotsiaalse õigluse kõrgeim määr”.

Selles kalendris on iga kuu pühendatud ühele surmanuhtluse täideviimise meetodile. Samas on ära toodud põgus ülevaade ühe või teise meetodi ajaloost, mida on vürtsitatud humoorikate kildudega, nagu näiteks “Parim vahend kõõma vastu on giljotiin”…

