Kärt Õunapuu jääb pronksmedaliga rahule

Gotlandil toimuvate Saarte mängude kergejõustikuvõistlustel võitis Kärt Õunapuu naiste kaugushüppes pronksmedali. Hanna Wiss Ahvenamaalt hüppas 5.92, Bethan Pilley isle of Manilt 5.56 ja Kärt Õunapuu 5.54.

“Pronksmedaliga olen väga rahul ja tegelikult oli ka hõbe kättesaadav,” lausus Kärt Õunapuu. “Mul oli jala sees veidi valu ja see jääb veidi kripeldama. Jalavigastus andis kahjuks siiani tunda.”

Kaugushüpe on ka Kärt Õunapuu ainus ala, mis ta Gotlandil kaasa teeb. “Olen esimest korda Saarte mängudel ja kõik muljed on toredad. Nüüd on pinged maas ja saan hakata teistele kaasa elama,” märkis ta.