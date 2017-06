Mere taha kolimise võlud ja valud

Saaremaal elab palju inimesi, kes on siia tulnud mandrimaa erinevatest otstest. Põhjuseid on mitmeid. Nii mõnigi neist ei olnud Saaremaal enne siia kolimist korralikult käinudki ning ega kõik eriti siia tulla tahtnud ka. Aga kokkuvõttes on kõik rahul.

“Toda” ja “tolle” eksivad keelde siiani

Kaks aastat Saaremaal elanud Katrina Keerd ütleb, et alles hiljuti tundis ta kodusest Lõuna-Eestist Saaremaale sõites lõpuks tunnet, et läheb koju.

Katrina on pealaest varvasteni lõunaeestlane. Sündinud ja elanud Põlva külje all ning suviti vanaema juures Põlvamaal. Saaremaale tuli Tartust. Tunnistab, et saarlasest elukaaslase pärast. Ta ise oleks küll soovinud Lõuna-Eestisse jääda, aga töökoha leidmine Saaremaalt tegi otsustamise lihtsamaks.

“Mul pere ja sõbrad jäid mandrile,” kinnitab ta, viidates, et eks see saarele tulek veidi keeruline ikka oli. Saarlasest elukaaslasega siia tulnud Katrina ütleb, et tänu siinsele perekonnale on sisseelamine kulgenud siiski kergemalt. Päris, pea ees, tundmatusse hüpata ei tulnud.

Ikka täitsa teistmoodi



“Nüüd olen endale sõbrad ka leidnud,” sõnab ta. Ega ta ise endale seltskonda ole väga otsinud, aga need õiged inimesed on kuidagi tema juurde jõudnud. Mis peresse puutub, siis mandril on puhkuste ja nädalavahetuste ajal alati võimalus käia. Või käivad pereliikmed tal siin külas. Näiteks Katrina ema tuligi neil päevil esimest korda tütrele saarele külla.

Töökoha on ökonomistiharidusega Katrina leidnud linnavalitsuses…

Raul Vinni, Mehis Tulk