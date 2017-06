Mida Inglise kuninganna sööb? Tavalise päeva kuninglik menüü

Selle aasta maikuu neljas päev algas paljudele Ühendkuningriigi alamatele üpriski ärevust tekitava uudisega. Nimelt anti teleuudistes teada, et mõne tunni pärast algab Buckinghami palees erakorraline nõupidamine.

Kohe avaldas üks Londoni kõmuleht oma veebilehel pommuudise, et prints Philip – Inglise kuninganna kõrges vanuses abikaasa – on siit ilmast lahkunud. Rahva seas ringlesid isegi jutud, et surnud on kuninganna Elizabeth II ise.

Londonis üha laiemalt levivate kuulujuttude tõttu oli Buckinghami palee pressiteenistus sunnitud kiiresti reageerima ja tegema ametliku avalduse. Selles oli öeldud, et kuningriigi alamatel pole muretsemiseks vähimatki põhjust.

Selgus, et eelolevast sügisest loobub kuninganna abikaasa Edinburghi hertsog prints Philip riiklike ametikohustuste täitmisest. Varem pidi ta neid ülesandeid täitma kui Briti kuningliku perekonna liige. Põhjuseks on kõrge vanus – 10. juunil sai prints Philip 96-aastaseks.

Seekord võisid Briti kuningriigi ustavad alamad mõnevõrra kergemalt hingata. Skandaalimaigulise libauudise avaldanud tabloid oli aga sunnitud oma veebilehel korrektuuri tegema ja avalikkuse ees vabandama.

Hoolikas toitumine



Kuid nüüd, mil kired on vaibunud, on Briti avalikkuse tähelepanu taas keskendunud sellele, et kõrges vanuses valitsejannast võimalikult rohkem teada saada, sest parem hilja kui mitte kunagi, kõik me oleme ju surelikud. Seekord on peamiselt keskendutud ühele probleemile – milles ikkagi seisneb kuninganna pika eluea saladus?

