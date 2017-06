Airike Kapi debüüt tõi kohe kuldmedali

Esimest korda Saarte mängudel võistlev Airike Kapp alustas Gotlandil kohe võidukalt, kui oli parim naiste odaviskes.

Airike Kapp viskas võitjana 41.60, teine oli Kaimani saari esindav Denaliz Thomas 41.14 ja kolmas Gotlandi Anete Seina 35.43. Kadri Pulk oli 32.59-ga 6.

Airike Kapp ütles, et tema jaoks oli tegu huvitava võistlusega. “Kuigi tuul keerutas tulin sellega toime ja mõnus oli võistelda,” rääkis ta. “Samas oleks võinud tulemus olla isegi veidi parem, sest lootsin 42 meetrit ja isiklikku rekordit, aga kokkuvõttes ei ole väga hull. Ilmaolud ei olnud siiski kõige paremad ja oli hea, et oli üks võistleja, kes minuga võrdselt viskas. See motiveeris korralikult pingutama ja tahtsin kogu aeg juurde panna.”

Gotlandil võistleb Airike Kapp veel kettaheites, kus tahab püstitada ka uue isikliku rekordi.