Eurotoetuste abil rajatud Kuninguste talupood-kohvik Tagaverel on sel kevadel ja suvel olnud suletud ja hoov niitmata. Omanik toob ainsaks põhjuseks, et ei suuda sinna müüjat leida.

“Me lihtsalt ei suuda talupoodi kuidagi müüjat leida,” lausus kolme aasta eest juulikuus avatud talupood-kohviku omanik Maria Kaljuste, kes on otsinud töötajaid töötukassa kaudu. Ta kinnitas, et teeks poe uksed kohe lahti, kui keegi vaid Tagaverel asuvasse poodi tööle tahaks tulla.

“Kõik, kel huvi suveperioodil teisipäevast laupäevani Kuninguste talupoes perenaine olla, võivad ühendust võtta,” ütles Kaljuste, lisades, et palk on 500 eurot.

Olukorra teeb Kaljuste jaoks kehvemaks asjaolu, et Kaljuste osalusega AS-ile Maravo anti 2013. aastal LEADER-programmist 18 061 eurot toetust Kuninguste talupood-kohviku projektile. Taotleja oli kohustatud toetusrahaga tehtud investeeringut kasutama sihipäraselt vähemalt 5 aastat, arvates viimasest toetusosa väljamaksmisest PRIA poolt. Kogu projekti maksumus oli 36 404 eurot, millest toetus moodustas pea poole.

PRIA koostööpartneri, Saaremaa koostöökogu tegevjuhi Terje Ausi sõnul on temalegi silma jäänud, et talupood praegu ei tegutse.

“Eile õhtulgi mööda sõites tõdesin, et murugi on veel niitmata,” ütles Aus Saarte Häälele eelmisel nädalal, kuid lisas, et järelevalveks neil volitusi pole, kuna sellega tegeleb PRIA.

PRIA teabeosakonna peaspetsialisti Mai-Liis Sipra sõnul tehakse järelkontrolli investeeringu sihipärase kasutamise üle juhu- ja riskivalimi alusel. Maakonna-põhiselt eraldi selliseid valimeid ei koostata, Eestis tervikuna tuvastas PRIA eelmisel aastal üle 10 000-eurose finantsmõjuga rikkumisi kokku 23 summas 2,45 miljonit eurot.

Küsimusele, kas Orissaare vallas asuvale Kuninguste talupoele on järelevalvet tehtud, Sipra vastata ei saanud.

Maria Kaljuste, kes toodab oma siirupeid ja äädikat OÜ Metakor kaudu, sõnas, et temal pole ei PRIA ega ka Saaremaa koostöökoguga mingeid erimeelsusi ja kõik on siiani olnud olukorra suhtes mõistvad.

Sel nädalavahetusel on Kaljustel siiski plaanis talupood-kohvik avada. “Pean tööle panema oma tehases töötava inimese,” lausus Kaljuste ja rääkis, et on olnud ka olukordi, kus ta on pidanud ise Kuningustes müüjaks olema.

“Kedagi me hätta jätnud pole ja olen isiklikult käinud tegemas erinevaid koolitusi ning osalenud üritustel, kus oleme lubanud oma toodetega kohal olla,” märkis Maria Kaljuste. Ta lisas, et poe avamine on ka tema jaoks oluline, kuna hiljuti saabusid uued külmikud, mis erinevaid tooteid täis, ja lettidele oleks kaupa panna küll.

Teele Tilts