GALERII: Genro Paas võitis Saarte mängudelt 12. medali

Gotlandil toimuvatel Saarte mängudel võitis Genro Paas oma teise kuldmedali, kui oli parim kuulitõukes. Läbi aastate on see saarlasest vägilasele 12 medal ja kuues kuldne.

Kuulitõuke võiduks piisas seekord tulemusest 15.48. Teine oli Gotlandi mees Erik Larsson 14.93-ga ja kolmas Ynys Moni esindaja Connor Laverty 12.59-ga. Herkki Leemet tõukas 10.82 ja oli 10.

Kui pärast vasaraheites võidetud kuldmedalit ütles Genro Paas, et kuulitõukes võistlemine sõltub tervisest. Pärast hommikul tehtud väikest nõel- ja elektriravi oli ta sellises konditsioonis, et julges kuulitõuke ringi asuda.

“Sai tõugata,” märkis ta. “Kuna ma ei saanud võistelda ikkagi saja protsendiliselt, siis tulemus ei olnud kõige parem. Õnneks rohkem polnud võiduks ka vaja. Samas konkurents Gotlandi mehe näol oli olemas ja ma ei teadnud enne võistlust, mis saama hakkab. Kokkuvõttes võtsin selle, mis mulle kuulub.”

Fotod Raul Vinni

Genro Paasil on võimalus võita oma 13 medal kettaheites, kuid esialgu on kõik veel lahtine. “Tegin sõrmele viga nagu eelmistel mängudel, aga teen soojenduse kaasa, rohkem esialgu ei luba. 13. medal on muidugi piisavalt motiveeriv, aga see nõuab ikkagi õnnestumist ja head tervist,” lisas ta.