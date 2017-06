GALERII JA VIDEO: Priit Aavik võitis seliliujumises hõbeda

Gotlandil toimuvatel Saarte mängudel võitis meeste 50 m rinnuliujumises Priit Aavik hõbemedali.

Kuldmedalile ujus end Guernsey mees Thomas Hollingsworth 26,20-ga, olles kiireim ka õhtuses finaalis ajaga 25,72. Priit Aavik ujus 26,43-ga ja Guernsey mees Oliver Nightingale kolmandana 26,64-ga.

“Sai võetud maksimum,” tunnistas Priit Aavik. “Visby ujulas pole tingimused kõige ideaalsemad ja võitja oli täna klass omaette. Kindlasti on see minu jaoks võidetud hõbe, mitte kaotatud kuld.”

Priit Aavik sai hommikuses eelujumises kirja teise aja 26,99. “Läksin kindla peale, kõike välja ei pannud, sest nägin teiste ajad ära. Tegin oma ära, et keskmistele radadele saada, sest ääres väga ujuda ei taha. Finaalis panin muidugi kõik mängu,” lausus ta.

Priit Aaviku hinnangul on Visby basseini vesi väga hea, aga ülejäänud tingimused pole just kiita, sest ärahüppepukid jätavad soovida ja teist basseini lõdvestuseks pole. “Taastumine on väga vajalik ja siin tänusõnad meie füsiole,” sõnas Aavik, kellel on ees veel kuus ala. “Saab näha, medaleid ei oska ette ennustada, võtan päeva korraga ja annan kindlasti endast parima, et Saaremaa delegatsioonile veel medaleid tuua.”

Positiivse poole pealt tõi Aavik veel välja, et ujulas on palju kaasaelajaid ning toetust saavad kõik, sõltumata saarest.