Kolm aastat tagasi pidulikult avatud Kuninguste talupood-kohvik jätab praegu möödujatele üsna lohutu mulje. Krooni kandva konna sildiga kaunistatud maja uks on suletud ja hoone ees lokkab kõrge rohi.

Algus oli lootusrikas: 2013. aastal sai ettevõtja Maria Kaljuste pood-kohviku projekti jaoks LEADER-programmist üle 18 000 euro toetust ja 2014. aasta jaanipäeva eel tehti uus talupood lahti.

Ometi ei ole kauplus-kohvik kolme aasta jooksul “käima läinud”. Mis sest, et asukoht pole külastajate seisukohast vaadatuna sugugi halb, vastupidi. Küll juba oleks – eriti suisel ajal – neid, kes poe silti nähes auto kinni peaks ja uurima läheks, mida põnevat poes pakutakse.

Poe perenaise Maria Kaljuste sõnul on põhjus, miks kauplus suletuna seisab, lihtne – töötajaid on raske leida. Ometi pole kaks suuremat asulat Tagavere ja Orissaare Kuningustest just väga kaugel… Kas siis tõesti pole maal, kuhu töökohtade loomiseks euroraha külvatakse, inimesi, kellele neid töökohti luua?

Kauplus-kohviku perenaine Maria Kaljuste on aktiivne naisterahvas, kes lisaks ettevõtlusele tegutseb poliitikas. Kui kohvik-poe jaoks piisavalt aega ei jää, vahest tuleks selle jaoks antud toetus tagastada?