Läinud laupäeval avati Iide külas Bulla maja hoovil piduliku eeskavaga mälestuspingid Carl Bullale endale ja Eesti esimesel missivõistlusel osalenud miss Saaremaale Ljubov Hermannile. Vaatamata jaanipäevaselt sompus ilmale, oli mälestuspinkide avamisele kogunenud rahvast nii lähemalt kui ka kaugemalt.



Piduliku ürituse korraldaja, Torgu volikogu liige Luule Aadussoo võis seega rõõmustada, et tema kartused osutusid asjatuks – huvilisi oli täiesti piisavalt. Aadussoo sõnul jäi talle üritusest hinge väga hea tunne. Kui Ljubov Hermannile sai mälestuspink tehtud ja avatud seepärast, et tegemist oli ikkagi Saaremaa esimese ja tõepoolest legendaarse missiga, kellest dokfilme ja teleklippegi vändatud, siis fotograaf Carl Bullale – samuti kunagisele Sõrvemaa kuulsusele – paigaldati pink Torgu volikogu esimehe Mihkel Undresti ettepanekul. Põhjus lihtne ja loogiline – praegune Torgu vallamaja on siiski Bulla endine kodumaja ja sellest on saamas ka Bulla muuseum. Nõnda on mälestuspink selle hoovil maja kunagisele peremehele igati asjakohane.

Mälestuspinkide avamisel astus üles Luule Aadussoo eestvedamisel kokkukutsutud ansambel, kuhu kuulusid (vasakult) Kaire Müür, Ülle Aadussoo, Endel Kumm, Peeter Aadussoo, Ene-Mai Heinmaa ja Annika Prei. Klaveril saatis neid Malle Veske.

Sõnavõtuga esinesid pidulikul sündmusel ka Luule Aadussoo ise ja Mihkel Undrest.