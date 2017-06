Pöide vald annab päästjatele katlamaja

Tornimäe vabatahtlik päästeselts saab oma käsutusse Pöide vallale kuuluva endise katlamajahoone.



Pöide vallavolikogu otsustas Tornimäe külas asuva vallale kuuluva endise katlamajahoone anda tasuta MTÜ Tornimäe Vabatahtlik Päästeselts kasutusse. MTÜ Tornimäe Vabatahtlik Päästeselts võtab üle tegevuse lõpetanud MTÜ Tornimäe Priitahtlik kohustused ja jätkab kogukonna turvalisuse tagamist.

Pöide vallavanem Andres Hanso ütles, et katlamaja koos väikese maalapikesega on seltsile üle antud. “Sealsamas asub ka meie vabatahtliku merepääste seltsi alus ning kuna meil on nii tubli päästeselts, kellel on päästeautod ja hästi töötav süsteem, saavad nad nüüd edukalt katlamaja oma tegevuse tarbeks kasutada,” märkis vallavanem.

Kristina Kretova