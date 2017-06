RMK plaanib Abrukal teid rekonstrueerida

Kui kõik läheb plaanipäraselt, tehakse Abrukal tuleval aastal mitmesaja tuhande euro eest korda ligi 7 kilomeetrit metsateid, mis praegu meenutavad pigem porimülkaid.



Tööde esmane eesmärk on ligipääsu tagamine Abruka looduskaitsealal asuvatele poollooduslikele kooslustele. Jutt on Vahase teest 1,95 km, Pikanina teest 3,86 km ja Surnuaia teest 1,04 km ulatuses. Nimetatud teid mööda liigub poollooduslike koosluste hooldamiseks vajalik tehnika. Samuti kasutavad neid teid kohalikud elanikud ja turistid.

Teede kehvast olukorrast andis RMK-le märku Abruka saarevaht Rein Lember, kes hooldab ka poollooduslikke kooslusi. Abruka looduskaitsealal on tal 150 Šoti mägiveist. “Kui on ilus ilm ja pikalt kuiv olnud ning kõrgem auto, siis saab neid teid läbida, aga kui on pehme ja sajune periood, siis ehk maasturi või traktoriga saab läbi,” kirjeldas ta kõnealuste teede nigelat olukorda.

Lember lisas, et omal jõul on küll üritatud teid hooldada, kuid sellest jääb väheks: “Kui vihma tuleb, siis võib seal sõitmisest ainult unistada.” Saarevahi mäletamist mööda ei ole neid teid n-ö ametlikult varem remonditud.

RMK looduskaitseosakonna looduskaitsespetsialist Ants Animägi tõdes samuti, et olukord on üpris nigel. “Ma olin ise traktoris, kui traktoril ratas all ära murdus. Kivid kahel pool ees,” meenutas ta Abrukal käiku.

Animägi selgitas, et kui RMK looduskaitsealuse maa välja rendib, üritatakse ikka vaadata, et rentnik maale ligi pääseks ega peaks oma tehnikat liialt lõhkuma. Nii ongi plaanis pori ära koorida ja umbes 20 cm paksune kruusakate nimetatud teelõikudele peale tuua. Samuti tehakse teedele mõned mahasõidud.

Ainus, mis kavandatud töödele takistuseks võib saada, on tööde maksumus, mis võib ulatuda hinnanguliselt kuni 400 000 euroni.

RMK looduskaitseosakonna kaitsekorraldusspetsialist Kaupo Kohv selgitas, et tööde projekt on põhimõtteliselt juba olemas, kuid enne vastuvõtmist tuleb sel läbida veel ekspertiis. Otsus, kas teeremont tuleb või mitte, tehakse aga siis, kui selguvad hankehinnad.

“Kui kõik on soodus, siis järgmisel aastal võib seal tööks minna,” märkis ta.