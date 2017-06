Saaremaal sõlmiti aastaga 135 ja lahutati 97 abielu

Saare maakonnas sõlmiti 2016. aastal 136 abielu. Kõige populaarsem kuu oli juuli, mil sõlmiti 39 abielu, teisel kohal oli august 33 abieluga ja kolmas juuni 18 abieluga.

Kõige vähem ametlikke paaripanekuid toimus aprillis, mil sõlmiti kaks abielu, ja märtsis, mil abiellus kolm paari.

Käesoleva aasta maikuu seisuga on sõlmitud 28 abielu. Seni on enim – 11 – abielusid sõlmitud maikuus, aprillis abiellus aga kõigest üks paar.

Möödunud aastal lahutati Saare maakonnas 97 abielu, enim mindi lahku veebruaris ja juunis – mõlemas kuus 6 lahutust. Tänavu on lahutatud 25 abielu, kõige enam ehk üheksa lahutust toimus maikuus.

2016. aastal suri Saare maakonnas 411 inimest. Kõige enam lahkunuid (44) oli augustis, 40 inimest suri oktoobris. 2017. aasta maikuu seisuga on surnud 199 inimest, kõige enam lahkunuid (49) oli jaanuaris.

Eelmisel aastal sündis Saare maakonnas 271 beebit, tänavuse maikuu seisuga on uusi ilmakodanikke sündinud 112. Kõige rohkem lapsi tuli eelmisel aastal ilmale septembris, kui sündis 32 last. Sel aastal on kõige popim sündimiskuu olnud mai, mil ilmavalgust nägi 28 beebit.