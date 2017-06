Saarlasel on viis vallavanemakandidaati

“Meil ei ole vallavanema kandidaati veel paika pandud, kuna meie pink on nii pikk ja väärikaid kandidaate päris palju. Arvan, et viiest kõik on nõus vallavanemaks minema,” ütleb valimisliidu Saarlane üks eestvedajaist Vello Runthal.

Orissaare vallavanem Runthal kuulub juhtviisikusse, kelle liidu liikmed endale eelmisel nädalal valisid. Kes neist on ametlik vallavanema kandidaat, selgub 12. juulil. Valikus on veel Mart Mäeker, Toomas Takkis, Janne Nurmik ja Kalmer Poopuu. Hääletamisel sai neist kõige rohkem hääli Mäeker.

Runthal nentis, et ehkki vallavanema kandidaadi isik tekitab avalikkuses elevust, on sellest olulisem saarlaste jaoks hea programmiga välja tulla. “Kas vallavanema kandidaat on mister X või proua X, see on rohkem selline populaarsuse teema,” nentis Runthal. “Tegelikult on ju olulised ka volikogu esimehe, abivallavanema kandidaadid, kuid praegu on esmatähtis keskenduda Saaremaa arengule.”

Sama ütles Janne Nurmik, kellel enda sõnul vallavanemaks saamise ambitsiooni ei ole, kuid on soov rääkida kaasa n-ö pehmetes valdkondades – hariduses, kultuuris, sotsiaalsfääris.

Tänaseks on teada Reformierakonna vallavanema kandidaat, 1. juulist terviseameti peadirektori kohalt lahkuv Tiiu Aro. Sotsiaaldemokraatlik partei panustab linnapea Madis Kallasele. Juuni algul Janne Nurmiku asemel Keskerakonna Saaremaa piirkonna juhiks kerkinud ettevõtja Mihkel Undrest on öelnud, et tema vallavanema kohast huvitatud ei ole. Ilmselt kandideerib Keskerakonna nimekirjas Saaremaa volikokku Enn Eesmaa, kuid tema kohta on teada, et vallavanemaks ta riigikogust ei tule.