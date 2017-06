Saarlaste jahitrofeed Sagadi näitusel

Teisipäeval Sagadi mõisa metsamuuseumis avatud üleriiklikul jahitrofeede näitusel on väljas ka kümneid Saaremaal ja Muhus kütitud kuldmedali väärilisi trofeesid.



Alates märtsist hinnati üle Eesti rekordarv trofeesid, millest parimaid on nüüd võimalik kõigil huvilistel näha. Saarte jahimeeste seltsi tegevjuht Ive Kuningas ütles, et Saaremaa on igal aastal hindamisele läinud sarvede, koljude, kihvade arvult olnud Eestis esirinnas, kuna siinsed kütid väärtustavad trofeesid. Tänavu tõid meie kütid hindamisele ligi kolm- ja poolsada trofeed.

Kährikutrofeede esimene ots on pea eranditult saarlaste käes, kuldmedali väärilise kährikukoljuga hoiab esikohta Jüri Kaju Pihtla jahiseltsist.

Traditsiooniliselt annavad hindamised kuldmedaleid Saaremaa hirvetrofeedele. Tänavu hinnatutest said kõige parema tulemuse Gunnar Vessiku poolt Laugi jahipiirkonnas 2015. aastal kütitud hirve sarved, kuid hindamistabelis said need siiski teise koha ja vägevaima trofeega võib uhkustada hiidlane Vambola Meiusi. Tema sarvepaar pärineb läinud aastal Käina jahipiirkonnas kütitud hirvelt.

Tänavuse hindamistabeli teisele reale mahtus Mikko Undresti Tamse jahipiirkonnas kütitud kuldmedali vääriline hundikolju, kuldseks hinnati ka Taavo Preileri Orissaare jahialal 2015. aastal lastud hundi kolju. Rebasetrofee tõi kuldmedali ja üldises edetabelis teise koha Aivar Kokale Salme jahipiirkonnast.

Aste jahipiirkonnas tegutseva Madis Singi mägratrofee teenis kuldmedali väärilised hindamispunktid ja edetabelis kolmanda koha. Väärtuslikumate metskitsesarvede pingereas platseerus Martin Leedo poolt Lümanda jahipiirkonnas kütitud kuldne trofee samuti kolmandale kohale, Priit Metsa Pärsama jahialal kütitud metssea kihvad aga 12. kohale.

Kui teiste trofeedega oleme vabariigis esirinnas, siis põdraga meil nii hästi ei läinud. Näitusel hinnatutest on parima tulemuse saanud Aarne Mesila poolt Kärla jahipiirkonnas kütitud trofee, mis pärjati hõbemedaliga.

Saarlaste jaoks eksootilisematest trofeedest saab esile tõsta Priit Paomehe Soomes kütitud ilvest, kelle nahk ja kolju pälvisid mõlemad kuldmedali, aga ka Üru jahiseltsi esimehe Aivar Jõgi Gröönimaal kütitud muskusveise sarved ja Leedus lastud Euroopa piisoni sarved, mis hinnati hõbemedali vääriliseks. Alates selle aasta märtsist hinnati üle Eesti kokku 1571 jahitrofeed, mis on läbi aegade suurim rekord. Lõpptulemusena saadi 1328 medaliväärset trofeed: 326 kuld-, 424 hõbe- ja 578 pronkstrofeed.