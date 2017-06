Suure-Rootsi küla kaevudes tehakse veeuuringut

Pihtla vallas Suure-Rootsi külas tehakse veeuuring kuue majapidamise kaevudele, et selgitada välja vee kolibakterireostuse põhjus.



Uuringute tegemiseks on vallavalitsus sõlminud töö­võtulepingu veespetsialist Meelis Albertiga.



“Tema uurib vee bakteriaalset reostust, lämmastik­ühendeid ja üldrauasisaldust,” ütles abivallavanem Tiit Rettau. Ta lisas, et ühtekokku võetakse seitse veeanalüüsi, kuna ühel talul on nii salvkaev kui ka puurkaev. Rettau sõnul on kavas koostada ka piirkonna geoloogiline ja hüdrogeoloogiline kirjeldus ning hinnata olemasolevaid reoveekäitlemissüsteeme.

“Esimesi uuringutulemusi loodame näha juulikuu algul,” ütles abivallavanem.