Toorutsemisega jalgpallimäng Ahvenamaaga lõppes viigi ja kipsis käega

Gotlandil toimuvatel Saarte mängudel mängis Saaremaa jalgpallimeeskond provotseerivalt ja jõuliselt tegutsenud Ahvenamaaga 0:0 viiki, kuigi pool teisest poolajast mängiti vähemuses.

Esmalt üritasid Ahvenamaa mängijad keelatud jõuvõtetega endast välja viia ründaja Maarek Suursaare, kes ka provokatsioonidele allus ja teenis sellega ka kollase kaardi. Jõulise mängu tulemusena sai vigastada väravavaht Roland Kütt, kellel lõhuti põsk ja lisaks murdis ta sõrmeluu.

Kogu kohtumise jooksul püüdsid vastased saarlasi endast välja viia ja 69. minutil saigi teise kollase kaardi ja seejärel ka punase saarlaste kapten Elari Valmas, kui ta protesteeris enda reeglite vastase maha tõmbamise eest.

“Ma ei saanud aru, kas mängisime Rhodose või Skandinaavia võistkonna vastu,” rääkis treener Jan Važinski. “Olen Ahvenamaa meestes pettunud, sest nad üritasid iga hinnaga jalgpalliväliste tegevustega mängukäiku muuta ja see on väga imelik.”

Ahvenamaa näol oli seekord tegu väga tugeva vastasega, kelle põhikoosseis mängib küll Soome tugevuselt kolmandas liigas, kuid seda on tugevdatud paari mängijaga meistermeeskonna IFK Marienhamni ridadest, lisaks on rivistuses ka Itaalias mänginud mängumees.

Sellele vaatamata alustati kohtumist hästi ja üsna kiirelt oli hea võimalus skoor avada Eerik Poopuul, kes aga ei suutnud Sander Lahe suurepärasest tsenderdusest värava ette lennanud palli võrku lükata.

Pärast seda kui saarlased jäid vähemusse haarasid initsiatiivi Ahvenamaa mehed. Peagi oli nende ülekaal veelgi suurem, sest vigastusega platsil olnud Suursaar ei saanud eriti joosta. Nüüd päästis meeskonna kahel korral heade tõrjetega vahetusest sekkunud Enri Nurmik. Kolmandal üleminutil oli suurepärane võimalus kohtumise saatus ära otsustada Margus Rajaveril, kuid ründaja seda seekord ei suutnud.

“See oli üks parimaid mänge Saaremaa võistkonnal Saarte mängudel,” avaldas Jan Važinski oma meestele tunnustust. “Oli distsipliin, oli kvaliteet ja oli mängutarkus. Ma ei taha kohtunikke süüdistada, aga mängu tempo, meeskondade mänguklass ja kvaliteet ei vastanud nende oskustele ja võimetele. Kahtlased otsused muutsid mängu liialt närviliseks.”

Kuna alagrupikaaslaste teises kohtumises võitis Guernsey 3:0 Shetlandi, siis on neil meeskondadel 3, Ahvenamaal 2 ja Saaremaal 1 punkt. Teisipäeval on saarlased vastamisi just Guernseyga ja võidu korral võimalused jõuda poolfinaali.