ÜLESKUTSE: Saame kokku Mustjalas!

Mustjala küla eelmisest kokkutulekust on viis aastat möödas. Ootame taas kõiki praeguseid ja endisi küla elanikke kodusaarelt ja mujalt – kõiki, kellele Mustjala kallis.



Mustjala küla II kokkutulek külaseltsi eestvedamisel toimub Mustjala kõlakoja platsil laupäeval, 15. juulil. Kokkutulek algab kell 16. Alustame registreerimise, ürituse avamise ja lipu heiskamisega.

Järgnevad kirikuteenistus, kontsert, ühissöömaaeg. Õhtul süüdatakse lõke. Kontserdil esinevad Mustjala segakoor, naisrühm, rahvapärimusansambel Sõluk ja külapillimehed. Rahvamajas on üles seatud Siiri Talli kunstinäitus.

Ootame külla oma suuri sõpru Kuhjavete külast Viljandimaalt. Päeva lõpetab tantsukeerutus Vigala pillimeste saatel.

Mis on valla suurimas külas muutunud, millega tegeletakse, millised isetegevusrühmad meil tegutsevad ja kui ilus Mustjala rahvariie on – sellest saavad osa need, kes meid külastavad. Tuleb tulla!

Lisainfot ja teavet kokkutuleku osalustasu kohta saab telefonidel 50 23 837 või 53 430 624. Kokkutulekut toetab Kohaliku Omaalgatuse Programm.

Kalle Kolter,

Mustjala vallavanem