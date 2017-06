“Jaanipäeva pikal nädalavahetusel Saaremaal mõõdeti hoolega kiirust – iga kolmas autojuht andis mulle sellest juba kaugelt tulede vilgutamisega teada,” kirjutab portaali Autogeenius tegevtoimetaja Martin Mets. “See tulede vilgutamine on üks veider komme, mis võiks ära kaduda.”



Olin jaanipäeva pikal nädalavahetusel Saaremaal, mis on seal tõenäoliselt kõige suurema liiklustihedusega aeg aastas ja ka kõige ohtlikum. Meil oli just eelmisel nädalal ilmunud suur lugu jaanipäeva-aegsest mustast liiklusstatistikast ja Saaremaal ringi sõites oli päris hästi aru saada, miks see nii on.

Jaanilaupäeva lõuna ajal oli külapoe ees juba keeruline näha mõnd sirgelt seisvat tegelast ja isegi pühapäeval praamilt mandrile maha sõites oli see pikk autode kolonn lõbus vaatepilt, kus tehti möödasõite autodest, mis juba tegid möödasõite.

Politseid oli Saaremaal põhimaanteel näha küll, hoolega mõõdeti kiirust. Iga kolmas autojuht andis mulle sellest juba kaugelt tulede vilgutamisega teada. See tulede vilgutamine on üks veider komme, mis on mulle juba tükk aega vastukarva olnud ja mis võiks ära kaduda. Kui ma ise natukene rohkem kui kümme aastat tagasi load sain, siis ma alguses ka vilgutasin, tundsin, et olen nüüd osa autojuhtide tsunftist ja tuleb üksteist hoiatada, aga lõpetasin selle peagi, kui olin natukene järele mõelnud.

Vastuta oma tegude eest



Kust sa tead, kellele sa vilgutad? Äkki just sellele tüübile, kes plaanib täielikus mällaris paar inimest surnuks sõita tunni aja pärast? Kas sa tahaksid tulesid vilgutada näiteks sellele tegelasele, kes paar aastat tagasi Tallinna lähedal Narva maanteel täis peaga ja kahesajaga eesolevale autole otsa sõitis, milles hukkus ühekuune laps? Ma arvan, et mitte. Parem ära vilguta üldse. Vilgutamine ei tee liiklust turvalisemaks.

Kui keegi saab nüüd seal niisama +10 või +20-ga sõitmise eest trahvi, siis las saab. Jah, kiirust mõõdeti vist kõige sirgema ja parema nähtavusega lõigu peal Saaremaal, aga äkki see ongi see koht, kus mõnel nokastanud tegelasel tuleb tahtmine auto kiirusomadusi testida? Oma tegude eest tulebki vastutada, jaksad natukene kiiremini sõita, siis jaksad ka selle trahvi ära maksta. Maksa ära ja ära pärast vingu, ära ole see lumehelbeke, kelle mootorratta politsei ümber lükkab ja pärast on kõik teised süüdi.

Kui keegi nüüd arvab, et ma olen see, kes maanteel 80-ga töllerdab, siis nii see ka ei ole. Tõsi, mu viimane trahv on pärit krooniajast, aga mul endal on ka teinekord natukene kiirem, aga ma ei hädalda pärast ja mulle pole vaja vilgutada, ma vastutan oma tegude eest. Las parem politsei saab kätte selle sodi tüübi, kes su taga sõidab.

Ei töllerda 80-ga



See nüüd ei tähenda, et vilgutamisel liikluses üldse kohta poleks. Aasta tagasi olid Tallinna–Tartu maantee ääres kohe teeperve kõrval kaks põtra. Vilgutasin hoolega kilomeeter-kaks tulesid teistele. Mul üks tuli ei põle? Tänan vilgutamise eest, väga tore. Aga kiirust mõõtva või lihtsalt tee ääres oleva politseipatrulli pärast? Ei ole vaja.

Nii et palun ära vilguta mulle oma kuradima tulesid!

Ilmus üleeile portaalis Auto­geenius.