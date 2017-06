Saaremaa tarbijate ühistu ehk COOP Saaremaa juhatuse esimehe Kalle Koovi sõnul võivad nad läinud aastaga rahule jääda.



“Pigem läks isegi natuke paremini, kui olime planeerinud,” tõdes Koov. Ta märkis, et eelmise aasta eelarvet tehes lähtusid nad küll varasematest aastatest, kuid siis oli käibe kasv jäänud mingil määral toppama – viimastel aastatel oli see vaid 1,2 protsenti aastas.

“Oleme hakanud üles kerkima,” rõõmustas Koov. “Kui eelmisel aastal arvasime, et 1-protsendilise tõusuga enam rahul olla ei saa ja prognoosisime kasvuks vähemalt 2,4 protsenti, siis lõpetasime aasta 4,1-protsendilise kasvuga,” kinnitas ühistu juhatuse esimees. Teisisõnu – Saaremaa tarbijate ühistu ehk COOP Saaremaa käive oli 2016. aastal ligi 40 040 233 eurot.

Selleks aastaks andis see julgust latt veel kõrgemale seada – seega püütakse 2017. aastal 5,6 protsendi suurust käibe kasvu. “Praegu me tegelikult juba edestame eelarves toodut,” poetas Koov käibest kõneldes ka tänavustesse ootustesse positiivse noodi.

Ärikasum oli majandusaasta aruande andmeil STÜ-l mullu üle 888 000 euro, 2015. aastal aga 797 000 eurot.

Märkimist väärt on läinud aasta tulemustes Kalle Koovi sõnul seegi, et tööjõukuludena maksid nad mullu välja 4,6 miljonit eurot. “See on üpris suur summa Saaremaa kontekstis,” kinnitas ta. Keskmine palk on STÜ-s Koovi sõnul stabiilselt kasvanud. Lisaks on ette nähtud tulemustasu ja kaks korda aastas preemia. Töötajaid on 370.

Mullu investeeris STÜ ca 521 000 eurot. Sellest lõviosa Pärnu Port Artur Konsum rekonstrueerimisse, aga ka kohalikesse maapoodidesse. Suurem ümberehitus oli Saikla kaupluses. Kinnisvara võõrandati majandusaastal enam kui 200 000 euro eest, lisaks soetati mõned uued kinnistud – seda nt Muhus Liiva poe arenduseks ja ka Salmel.

Mis puutub ühistu liikmetesse, siis neid on maakonnas 1347.

INVESTEERINGUD 2017



Rae Konsum 300 000 €

Tooma 150 000 €

Tornimäe 50 000 €

Rehemäe 50 000 €

Saaremaa kaubamaja 50 000 €

Leisi 20 000 €

Lisaks väiksemad investeeringud arendustesse. Kokku ulatuvad tänavused investeeringud ca 761 000 euroni.

Allikas: COOP Saaremaa