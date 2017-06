Ema tegi Mario Paistele korvpalli veerandfinaalis ootamatu üllatuse

Kui Mario Paiste hommikul Visby koolimajas ärkas ja veerandfinaaliks Isle of Wigthiga valmistuma hakkas ei osanud ta aimata, et Maxi Arena korvpallihallis ootab teda üllatus.

Saaremaa korvpallimeeskonna üks liidreid Mario Paiste valmistus kohtumiseks keskendunult ja professionaalselt pööramata tähelepanu tribüünidel toimuvale. Mängu algul kuulis ta küll hüüdeid Saaremaa-Saaremaa, kuid võttis seda, kui rutiini.

Esimese veerandi lõpus vahetas treener Enn Laanemäe Mario Paiste pingile ning mõne hetke pärast naelutas tagamängija oma pilgu vastastribüünile ja üle mehe näo vallutas suur naeratus. Koos kolme sõbrannaga istus seal tema ema!

“See oli tõesti väga suur üllatus,” tunnistas Mario Paiste. “Mängu algul ma kuulsin, kui keegi hüüdis tribüünidelt Saaremaa, kuid mõtlesin lihtsalt, et eestlased on tulnud meie mängule kaasa elama. Kui ma pingile istusin, siis keegi ütles, et vaata – sinu ema istub seal. Algul ei tahtnud seda kuidagi uskuda, kuid muidugi oli rõõm suur.”

Mario Paiste sõnul on väga tore, kui keegi omadest tuleb sind sellisele võistlusele toetama. “Emaga ma olin koos mõned nädalad tagasi, kuid Gotlandil kokkusaamist ma kindlasti ei oodanud,” märkis ta.

Mario ema Ingrid Paiste ütles, et kui ta sai teada, et mängud on Gotlandil ja poeg mängib, siis tekkis tal kohe mõte kohale sõita. Nii võttis ta omale kolm sõbrannat kaasa ja tribüünidel nad olidki.

“Väga hea emotsioon,” lausus Ingrid Paiste. “Kõik korvpallipoisid on väga tublid ja neil on hea meeskond, soovime neile ainult võitu.”

Pärast ühise pildi tegemist kinkisid fännitarid kossumeestele suure šokolaadi, et nad suu ikka magusa hoiaksid ja kuldmedalid koju tooks.